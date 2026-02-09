"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте

Народная артистка Украины Лилия Сандулеса впервые публично призналась, что в середине 1990-х годов была беременна от певца Иво Бобула, однако по его настоянию сделала аборт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое знаменитая певица дала журналисту Ростиславу Калацинскому.

Так, по словам Сандулесы, события происходили в конце 1994 года — в период, когда их творческий дуэт только начинал активно развиваться. После возвращения с гастролей в США она сообщила Бобулу о беременности, однако певец, как вспоминает артистка, не был готов к отцовству.

Я была беременна. Это в конце 1994 года. Мы в декабре приехали из Америки, и где-то через несколько месяцев я говорю, что беременна, Иво, что будем делать? Говорит: "Ну, Лиля, мы только приехали. Ну, не надо, надо же как-то концерты, только оно пошло, давай потом". Что я должна была делать? Он не хотел - отметила певица.

Сандулеса призналась, что решение далось ей тяжело, ведь она хотела этого ребенка. В то же время артистка отмечает, что согласилась на аборт из-за отношений и совместной карьеры.