"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте

$43.050.09
50.760.13
ukenru
Эксклюзив
16:18 • 4438 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 8454 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 20620 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 36350 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 39177 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 55352 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 53291 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42517 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40807 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 27203 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0.7м/с
76%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця9 февраля, 09:47 • 22777 просмотра
лавров не видит "светлого будущего" для экономических связей с США - Reuters9 февраля, 10:16 • 7350 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 17124 просмотра
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрениеVideo13:13 • 16974 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 7782 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 7804 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 17139 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 60039 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 81451 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 98034 просмотра
Актуальные люди
Андрей Шевченко
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Германия
Италия
Соединённые Штаты
Сумская область
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте17:00 • 1260 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo15:48 • 2722 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 3738 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 34768 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 38310 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Фильм

"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Народная артистка Украины Лилия Сандулеса призналась, что в середине 1990-х годов сделала аборт от Иво Бобула. Певец настаивал на прерывании беременности из-за начала их совместной карьеры.

"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте

Народная артистка Украины Лилия Сандулеса впервые публично призналась, что в середине 1990-х годов была беременна от певца Иво Бобула, однако по его настоянию сделала аборт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое знаменитая певица дала журналисту Ростиславу Калацинскому.

Так, по словам Сандулесы, события происходили в конце 1994 года — в период, когда их творческий дуэт только начинал активно развиваться. После возвращения с гастролей в США она сообщила Бобулу о беременности, однако певец, как вспоминает артистка, не был готов к отцовству.

Я была беременна. Это в конце 1994 года. Мы в декабре приехали из Америки, и где-то через несколько месяцев я говорю, что беременна, Иво, что будем делать? Говорит: "Ну, Лиля, мы только приехали. Ну, не надо, надо же как-то концерты, только оно пошло, давай потом". Что я должна была делать? Он не хотел 

- отметила певица.

"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27.01.26, 13:53 • 65527 просмотров

Сандулеса призналась, что решение далось ей тяжело, ведь она хотела этого ребенка. В то же время артистка отмечает, что согласилась на аборт из-за отношений и совместной карьеры. 

Я была беременна и, поверьте, что я хотела (ребенка) от мужчины, с кем я живу, кого я люблю. Но Иво без всяких скандалов говорил давай потом. У нас все будет. Но мне очень больно, потому что это мой грех. Но без него как? Никак! Тем более, я хотела ему помочь. Мы пели вместе. Поэтому я пошла на то, что он уговорил 

- резюмировала исполнительница.

Станислав Кармазин

УНН Lite
Музыкант
Соединённые Штаты