"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык

11:34
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Популярные новости
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph 27 января, 02:28
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН 27 января, 03:02
Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть дома 27 января, 03:26
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго 06:18
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении 08:03
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности 11:42
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть 11:34
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав 26 января, 18:05
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43
УНН Lite
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык 11:53
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско 26 января, 17:14
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ 26 января, 14:43
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчания 26 января, 14:07
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов 26 января, 11:48
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Народный артист Украины Иво Бобул дал оценку творческому пути Ирины Билык, заявив, что певица осталась в своем привычном творческом направлении. Он считает, что ее аудитория уже выросла, но Ирина все еще популярна.

"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык

Народный артист Украины Иво Бобул поделился собственной оценкой творческого пути певицы Ирины Билык и высказал мнение относительно ее нынешнего этапа карьеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью артиста, которое он дал журналисту Дмитрию Гордону.

Как говорит певец, в начале карьеры Билык активно развивалась, делала смелые музыкальные эксперименты и создала собственный бренд. Артист заявляет, что Ирина не хочет менять формат своего музыкального продукта, что она несколько слишком сосредоточилась на привычном творческом направлении.

Бобул убежден, что аудитория Билык уже выросла, однако это не мешает артистке быть до сих пор очень востребованной и популярной. Исполнитель подчеркнул, что в перспективе Ирина могла бы еще лучше раскрыть свой потенциал.

Одна беда у Иры. Насколько я за ней наблюдал и помню, как она с Никитиным выходила на интервью… Потом все раскручивалось. И она красиво пела свой репертуар, но дальше дело не пошло. Она осталась в этом репертуаре. Ее аудитория ушла, повзрослела, и ей стало неинтересно. Они начали искать другое. Она же немного осталась в своем коконе. Популярность есть, концерты тоже, но мне хотелось бы, чтобы она где-то… Ну, талантливая девушка

- поделился Иво.

Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ 26.01.26, 16:43

