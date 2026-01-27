"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык

Народный артист Украины Иво Бобул поделился собственной оценкой творческого пути певицы Ирины Билык и высказал мнение относительно ее нынешнего этапа карьеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью артиста, которое он дал журналисту Дмитрию Гордону.

Как говорит певец, в начале карьеры Билык активно развивалась, делала смелые музыкальные эксперименты и создала собственный бренд. Артист заявляет, что Ирина не хочет менять формат своего музыкального продукта, что она несколько слишком сосредоточилась на привычном творческом направлении.

Бобул убежден, что аудитория Билык уже выросла, однако это не мешает артистке быть до сих пор очень востребованной и популярной. Исполнитель подчеркнул, что в перспективе Ирина могла бы еще лучше раскрыть свой потенциал.

Одна беда у Иры. Насколько я за ней наблюдал и помню, как она с Никитиным выходила на интервью… Потом все раскручивалось. И она красиво пела свой репертуар, но дальше дело не пошло. Она осталась в этом репертуаре. Ее аудитория ушла, повзрослела, и ей стало неинтересно. Они начали искать другое. Она же немного осталась в своем коконе. Популярность есть, концерты тоже, но мне хотелось бы, чтобы она где-то… Ну, талантливая девушка - поделился Иво.

