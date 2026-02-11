Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ

Пуэрто-риканский исполнитель Bad Bunny стал первым исполнителем в истории Super Bowl, выступившим на halftime show полностью на испанском языке. Данное шоу собрало в среднем 128,2 миллиона зрителей, сообщает УНН со ссылкой на variety.com.

Детали

По данным Nielsen, это больше, чем 124,9 миллиона средних зрителей, достигнутых в этом году Суперкубком в целом, но меньше, чем 133,5 миллиона зрителей, достигнутых американским рэпером Кендриком Ламаром, который установил рекорд в прошлом году. До Ламара рекорд принадлежал исполнителю Ашеру за его выступление в 2024 году.

По данным Ripple Analytics, общее количество просмотров шоу в перерыве — включая поклонников, собственные платформы, партнеров по трансляции и инфлюенсеров — достигло четырех миллиардов просмотров за 24 часа (на 137% больше, чем в прошлом году).

По данным Apple Music, после шоу в перерыве прослушивания музыки Bad Bunny выросли в семь раз, во главе с "DtMF", "BAILE INoLVIDABLE" и "Tití Me Preguntó".

По данным NFL, более половины просмотров в социальных сетях приходятся на зрителей из других стран мира. В то же время полные данные о количестве зрителей "Apple Music Super Bowl LX Halftime Show" по всему миру будут доступны в начале следующей недели, и количество зрителей в США, которое составляет 124,9 миллиона, может резко возрасти после обнародования данных по всему миру.

Напомним

В ноябре 2025 года пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny получил награду "Альбом года" на Latin Grammy Awards 2025 за свой альбом "Debí Tirar Más Fotos".