Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ

06:59 • 10118 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 25418 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 27751 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 26291 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 28459 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 23424 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19090 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 22052 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 27656 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 17438 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Европарламент разблокировал тарифное соглашение с США после завершения спора по Гренландии10 февраля, 22:50 • 8592 просмотра
В Греции полковника ВВС арестовали за шпионаж в пользу Китая10 февраля, 23:58 • 9096 просмотра
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов11 февраля, 00:12 • 12851 просмотра
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов11 февраля, 01:12 • 10928 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 4984 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 29016 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 35758 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 32061 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 47308 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 54867 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Китай
УНН Lite
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 104 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 24893 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 26680 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 26053 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 51575 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Пуэрто-риканский исполнитель Bad Bunny выступил на Super Bowl Halftime Show полностью на испанском языке, собрав 128,2 миллиона зрителей. Его музыка после шоу увеличила прослушивания в семь раз.

Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ

Пуэрто-риканский исполнитель Bad Bunny стал первым исполнителем в истории Super Bowl, выступившим на halftime show полностью на испанском языке. Данное шоу собрало в среднем 128,2 миллиона зрителей, сообщает УНН со ссылкой на variety.com.

Детали

По данным Nielsen, это больше, чем 124,9 миллиона средних зрителей, достигнутых в этом году Суперкубком в целом, но меньше, чем 133,5 миллиона зрителей, достигнутых американским рэпером Кендриком Ламаром, который установил рекорд в прошлом году. До Ламара рекорд принадлежал исполнителю Ашеру за его выступление в 2024 году.

По данным Ripple Analytics, общее количество просмотров шоу в перерыве — включая поклонников, собственные платформы, партнеров по трансляции и инфлюенсеров — достигло четырех миллиардов просмотров за 24 часа (на 137% больше, чем в прошлом году).

По данным Apple Music, после шоу в перерыве прослушивания музыки Bad Bunny выросли в семь раз, во главе с "DtMF", "BAILE INoLVIDABLE" и "Tití Me Preguntó".

По данным NFL, более половины просмотров в социальных сетях приходятся на зрителей из других стран мира. В то же время полные данные о количестве зрителей "Apple Music Super Bowl LX Halftime Show" по всему миру будут доступны в начале следующей недели, и количество зрителей в США, которое составляет 124,9 миллиона, может резко возрасти после обнародования данных по всему миру.

Напомним

В ноябре 2025 года пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny получил награду "Альбом года" на Latin Grammy Awards 2025 за свой альбом "Debí Tirar Más Fotos".

Евгений Устименко

КультураНовости МираУНН Lite
Музыкант
Социальная сеть