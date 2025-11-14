Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
Пуерториканський репер Bad Bunny здобув нагороду "Альбом року" на Latin Grammy Awards 2025 у Неваді за свій альбом "Debí Tirar Más Fotos". Музикант, справжнє ім'я якого Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, виграв чотири нагороди, очоливши список номінантів.
Пуерториканський репер Bad Bunny отримав нагороду "Альбом року" – головний приз вечора – на Latin Grammy 2025. Відзначено музичний альбом "Debí Tirar Más Fotos". Музикант, справжнє ім'я якого Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, загалом очолив список номінантів з 12 нагородами, але виграв чотири. Зокрема у категоріях "урбан" та "реггетон".
Багаторічний хітмейкер Едгар Баррера трохи відстав від Bad Bunny з 10 номінаціями. Також зберегли дистанцію від переможця Ca7riel та Пако Аморосо.
Ще раз хочу подякувати Богу. І моїй мамі за те, що вона мене народила. Мамо й тату, я люблю вас усіх. Я люблю своїх братів. .. Я люблю музику, я люблю те, що роблю, я люблю бути з захопленими людьми та робити те, що люблю
