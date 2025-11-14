Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
Пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny получил награду "Альбом года" на Latin Grammy Awards 2025 в Неваде за свой альбом "Debí Tirar Más Fotos". Музыкант, настоящее имя которого Бенито Антонио Мартинес Окасио, выиграл четыре награды, возглавив список номинантов.
Детали
Пуэрториканский рэпер Bad Bunny получил награду "Альбом года" – главный приз вечера – на Latin Grammy 2025. Отмечен музыкальный альбом "Debí Tirar Más Fotos". Музыкант, настоящее имя которого Бенито Антонио Мартинес Окасио, в общей сложности возглавил список номинантов с 12 наградами, но выиграл четыре. В частности, в категориях "урбан" и "реггетон".
Многолетний хитмейкер Эдгар Баррера немного отстал от Bad Bunny с 10 номинациями. Также сохранили дистанцию от победителя Ca7riel и Пако Аморосо.
Еще раз хочу поблагодарить Бога. И моей маме за то, что она меня родила. Мама и папа, я люблю вас всех. Я люблю своих братьев. .. Я люблю музыку, я люблю то, что делаю, я люблю быть с увлеченными людьми и делать то, что люблю
Напомним
Администрация Дональда Трампа была не в восторге из-за того, что звездой Суперкубка станет выдающийся пуэрто-риканский певец.
О том, что Bad Bunny станет хедлайнером шоу Apple Music в перерыве Супербоула 2026 года, на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе, Калифорния. УНН сообщал в сентябре.