Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу

Одна з найважливіших подій року у Сполучених Штатах у тіні скандалу, післ того, як президент США Дональд Трамп розкритикував рішення НФЛ (професіональна ліга Північної Америки) залучити пуерториканську суперзірку Bad Bunny, у якості хедлайнера шоу у перерві Супербоулу (фінальна гра сезону).

Передає УНН із посиланням на Агентство Франс-Прес.

Деталі

Вибір хедлайнером Супербоулу Bad Bunny - пуерториканця, який критикує міграційну політику Трампа, - очевидно не до душі очільнку Білому дому.

В одному з інтерв'ю для Newsmax, Трамп нещодавно зазначив, що він ніколи не чув" про Bad Bunny. Але також додав наступне:

Я не знаю, хто він, я не знаю, чому вони це роблять — це щось на кшталт божевілля. Вони звинувачують у цьому якогось промоутера, якого найняли, щоб він підібрав розважальні програми. Я думаю, що це абсолютно смішно - сказав Трамп у розмові з популярним ведучим Грегом Келлі.

Довідково

Bad Bunny стане першим латиноамериканським артистом, який виступить соло на Супербоулі. Варто відзначити, що Беніто Антоніо Мартінес Окасіо (справжнє ім'я артиста), вже один із найвідоміших у сучасності. Музикант здобув понад 60 нагород, включаючи три "Греммі". Враховано, що десятки мільйонів людей слухають його на Spotify.

До речі, пуерториканський співак, репер і автор пісень вже відповів прихильникам Дональда Трампа, які критикують його участь у майбутньому шоу в перерві Суперкубка американського футболу. Це він зробив під час монологу у сатиричному комедійному шоу Saturday Night Live (SNL).

Я з нетерпінням чекаю на можливість виступити на Суперкубку, і я знаю, що мої шанувальники музики по всьому світу теж з нетерпінням чекають на це - заявив Bad Bunny.

Нагадаємо

Радник Дональда Трампа Корі Левандовський заявив, що міграційна поліція США (ICE) буде присутня на шоу пуерторіканського репера Bad Bunny під час Супербоулу 2026.