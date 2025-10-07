$41.340.11
Ексклюзив
09:44 • 4838 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
07:13 • 24879 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 36731 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 66805 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 55908 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 55328 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 98260 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36449 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 41591 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 67904 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради

Ексклюзив
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу

Адміністрація Дональда Трампа не у захваті через те, що зіркою Суперкубка стане відатний пуерто-риканський співак.

Одна з найважливіших подій року у Сполучених Штатах у тіні скандалу, післ того, як президент США Дональд Трамп розкритикував рішення НФЛ (професіональна ліга Північної Америки) залучити пуерториканську суперзірку Bad Bunny, у якості хедлайнера шоу у перерві Супербоулу (фінальна гра сезону).

Передає УНН із посиланням на Агентство Франс-Прес.

Деталі

Вибір хедлайнером Супербоулу Bad Bunny - пуерториканця, який критикує міграційну політику Трампа, - очевидно не до душі очільнку Білому дому.

В одному з інтерв'ю для Newsmax, Трамп нещодавно зазначив, що він ніколи не чув" про Bad Bunny. Але також додав наступне:

Я не знаю, хто він, я не знаю, чому вони це роблять — це щось на кшталт божевілля. Вони звинувачують у цьому якогось промоутера, якого найняли, щоб він підібрав розважальні програми. Я думаю, що це абсолютно смішно

- сказав Трамп у розмові з популярним ведучим Грегом Келлі. 

Довідково

Bad Bunny стане першим латиноамериканським артистом, який виступить соло на Супербоулі. Варто відзначити, що Беніто Антоніо Мартінес Окасіо (справжнє ім'я артиста), вже один із найвідоміших у сучасності. Музикант здобув понад 60 нагород, включаючи три "Греммі". Враховано, що десятки мільйонів людей слухають його на Spotify.

До речі, пуерториканський співак, репер і автор пісень вже відповів прихильникам Дональда Трампа, які критикують його участь у майбутньому шоу в перерві Суперкубка американського футболу. Це він зробив під час монологу у сатиричному комедійному шоу Saturday Night Live (SNL).

Я з нетерпінням чекаю на можливість виступити на Суперкубку, і я знаю, що мої шанувальники музики по всьому світу теж з нетерпінням чекають на це

- заявив Bad Bunny.

Нагадаємо

Радник Дональда Трампа Корі Левандовський заявив, що міграційна поліція США (ICE) буде присутня на шоу пуерторіканського репера Bad Bunny під час Супербоулу 2026.

Ігор Тележніков

