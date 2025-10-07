Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула

$41.340.11
Эксклюзив
09:44
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
07:13
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
Популярные новости
Немецкая разведка имеет доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО7 октября, 01:50
Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить7 октября, 03:01
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ7 октября, 04:42
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT05:57
рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов06:06
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Администрация Дональда Трампа не в восторге от того, что звездой Суперкубка станет известный пуэрто-риканский певец.

Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула

Одно из важнейших событий года в Соединенных Штатах в тени скандала, после того как президент США Дональд Трамп раскритиковал решение НФЛ (профессиональная лига Северной Америки) привлечь пуэрториканскую суперзвезду Bad Bunny в качестве хедлайнера шоу в перерыве Супербоула (финальная игра сезона).

Передает УНН со ссылкой на Агентство Франс-Пресс.

Подробности

Выбор хедлайнером Супербоула Bad Bunny — пуэрториканца, критикующего миграционную политику Трампа, — очевидно не по душе главе Белого дома.

В одном из интервью для Newsmax, Трамп недавно отметил, что он никогда не слышал" о Bad Bunny. Но также добавил следующее:

Я не знаю, кто он, я не знаю, почему они это делают — это что-то вроде безумия. Они обвиняют в этом какого-то промоутера, которого наняли, чтобы он подобрал развлекательные программы. Я думаю, что это абсолютно смешно

- сказал Трамп в разговоре с популярным ведущим Грегом Келли. 

Справка

Bad Bunny станет первым латиноамериканским артистом, который выступит соло на Супербоуле. Стоит отметить, что Бенито Антонио Мартинес Окасио (настоящее имя артиста), уже один из самых известных в современности. Музыкант получил более 60 наград, включая три "Грэмми". Учтено, что десятки миллионов людей слушают его на Spotify.

Кстати, пуэрториканский певец, рэпер и автор песен уже ответил сторонникам Дональда Трампа, которые критикуют его участие в предстоящем шоу в перерыве Суперкубка американского футбола. Это он сделал во время монолога в сатирическом комедийном шоу Saturday Night Live (SNL).

Я с нетерпением жду возможности выступить на Суперкубке, и я знаю, что мои поклонники музыки по всему миру тоже с нетерпением ждут этого

- заявил Bad Bunny.

Напомним

Советник Дональда Трампа Кори Левандовски заявил, что миграционная полиция США (ICE) будет присутствовать на шоу пуэрториканского рэпера Bad Bunny во время Супербоула 2026.

Игорь Тележников

