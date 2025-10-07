Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула

Одно из важнейших событий года в Соединенных Штатах в тени скандала, после того как президент США Дональд Трамп раскритиковал решение НФЛ (профессиональная лига Северной Америки) привлечь пуэрториканскую суперзвезду Bad Bunny в качестве хедлайнера шоу в перерыве Супербоула (финальная игра сезона).

Передает УНН со ссылкой на Агентство Франс-Пресс.

Подробности

Выбор хедлайнером Супербоула Bad Bunny — пуэрториканца, критикующего миграционную политику Трампа, — очевидно не по душе главе Белого дома.

В одном из интервью для Newsmax, Трамп недавно отметил, что он никогда не слышал" о Bad Bunny. Но также добавил следующее:

Я не знаю, кто он, я не знаю, почему они это делают — это что-то вроде безумия. Они обвиняют в этом какого-то промоутера, которого наняли, чтобы он подобрал развлекательные программы. Я думаю, что это абсолютно смешно - сказал Трамп в разговоре с популярным ведущим Грегом Келли.

Справка

Bad Bunny станет первым латиноамериканским артистом, который выступит соло на Супербоуле. Стоит отметить, что Бенито Антонио Мартинес Окасио (настоящее имя артиста), уже один из самых известных в современности. Музыкант получил более 60 наград, включая три "Грэмми". Учтено, что десятки миллионов людей слушают его на Spotify.

Кстати, пуэрториканский певец, рэпер и автор песен уже ответил сторонникам Дональда Трампа, которые критикуют его участие в предстоящем шоу в перерыве Суперкубка американского футбола. Это он сделал во время монолога в сатирическом комедийном шоу Saturday Night Live (SNL).

Я с нетерпением жду возможности выступить на Суперкубке, и я знаю, что мои поклонники музыки по всему миру тоже с нетерпением ждут этого - заявил Bad Bunny.

Напомним

Советник Дональда Трампа Кори Левандовски заявил, что миграционная полиция США (ICE) будет присутствовать на шоу пуэрториканского рэпера Bad Bunny во время Супербоула 2026.