Міграційна поліція США буде присутньою на виступі Bad Bunny на Супербоулі - радник Трампа

Міграційна поліція США (ICE) буде присутня на шоу пуерторіканського репера Bad Bunny у перерві фінальної гри сезону в професійному американському футболі - Супербоулу 2026 року. Про це заявив радник Дональда Трампа Корі Левандовський, передає УНН з посиланням на NME.

Деталі

Раніше цього тижня пуерториканський репер потрапив у заголовки газет, коли його оголосили хедлайнером Супербоулу наступного року в лютому. Оголошення пролунало після того, як Bad Bunny зізнався, що не гастролюватиме США під час свого майбутнього світового турне через побоювання щодо рейдів агентів ICE на його концерти.

Тепер Корі Левандовський, який був керівником передвиборчої кампанії президента Дональда Трампа у 2016 та 2024 роках, а зараз консультує Міністерство внутрішньої безпеки, заявив під час нещодавньої появи в програмі Бенні Джонсона "Шоу Бенні", що ICE буде присутня на шоу Супербоулу в перерві.

Немає місця, де ви можете надати безпечний притулок людям, які перебувають у цій країні нелегально. Ні на Супербоулі, ніде більше. Ми знайдемо вас, заарештуємо, помістимо до слідчого ізолятора та депортуємо. Знайте, що це цілком реальна ситуація за цієї адміністрації, яка суперечить тому, як було раніше. Це так ганебно, що вони вирішили обрати когось, хто, здається, так сильно ненавидить Америку, щоб представляти їх на грі в перерві - заявив Левандовський.

Число імміграційних рейдів, які проводять міграційна поліція США (ICE) після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом, різко зросла в США. З травня агентство прагне проводити щонайменше 3000 арештів на день.

Виступ Bad Bunny на Супербоулі та попередня заява про те, що тур не потрапить до Сполучених Штатів, також з'явилися після того, як репер сказав, що раніше був свідком рейду ICE в Пуерто-Рико в червні.

Згідно з відео, опублікованим у його Instagram Story на той час, на ньому видно, як кілька агентів ICE у немаркованих транспортних засобах затримують людей на вулицях Авеніда Понтесуела, Кароліна, Пуерто-Рико.

Серед виконавців, яких вважали фаворитами на участь у шоу Супербоулу 2026 року, були Тейлор Свіфт, яка нещодавно оголосила про заручини із зіркою "Канзас-Сіті Чіфс" Тревісом Келсі та, за словами комісара НФЛ, має відкрите запрошення виступити, а також гурт Metallica, які відкрито говорили про своє бажання виступити.

Доповнення

ЗМІ раніше повідомляли, що співачка Адель (Adele) отримала пропозицію виступити у перерві фінальної гри сезону в професійному американському футболі - Супербоула - 2026 року.