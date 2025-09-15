Трамп пригрозив оголосити надзвичайний стан у Вашингтоні через суперечку навколо ICE

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що оголосить надзвичайний стан у Вашингтоні та федералізує його після того, як мер Мюріел Боузер заявила, що поліція міста не співпрацюватиме з імміграційною та митною службою США (ICE), пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ідеться про надання інформації про осіб, які нелегально проживають у США або в'їжджають до країни. Погроза Трампа доповнює крок, який критики вважають перевищенням повноважень федеральним урядом, на тлі того, як місто патрулюють понад 2000 військовослужбовців.

Ці коментарі з'явилися після того, як цього місяця кілька тисяч протестувальників вийшли на вулиці через рішення Трампа у серпні розгорнути війська Національної гвардії для "відновлення закону, порядку та громадської безпеки", назвавши злочинність ганьбою для столиці США.

"Усього за кілька тижнів. "Це місце" буквально процвітає… вперше за десятиліття практично немає злочинності", - заявив Трамп у Truth Social.

Адміністрація Боузер поки що не відреагувала на прохання прокоментувати пост Трампа.

Раніше він передав столичну поліцію у США під прямий федеральний контроль та направив федеральні правоохоронні органи, включаючи співробітників імміграційної та митної служби (ICE), для патрулювання вулиць. Поки що неясно, коли закінчиться їхня місія.

Трамп звинуватив "радикальних лівих демократів" у тиску на Боузер, щоб та повідомила уряд про відмову від співпраці з імміграційною та митною службою (ICE), додавши, що якщо поліція припинить співпрацю з ними, "злочинність повернеться з новою силою".

Він додав: "Жителям і компаніям Вашингтона, округ Колумбія, не турбуватися, я з вами і не дозволю цьому статися. Я оголошу надзвичайний стан і, якщо необхідно, федералізую!"

Боузер, яка раніше високо оцінювала зусилля Трампа щодо посилення федеральних правоохоронних органів, що призвели до різкого зниження злочинності, раніше підписала наказ про координацію дій міста з федеральними правоохоронними органами.

Національна гвардія є силами, що підпорядковуються губернаторам 50 штатів, окрім випадків, коли залучена на федеральну службу. Національна гвардія округу Колумбія підпорядковується безпосередньо президенту США.

