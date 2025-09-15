$41.280.03
ukenru
Ексклюзив
12:27 • 3124 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 11326 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 34360 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 27142 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 27838 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 33465 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 55511 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72236 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105260 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87569 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Truth Social
Financial Times
TikTok
The Guardian
ФАБ-250

Трамп пригрозив оголосити надзвичайний стан у Вашингтоні через суперечку навколо ICE

Київ • УНН

 • 1324 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить надзвичайний стан у Вашингтоні та федералізує його, якщо мер Мюріел Боузер не співпрацюватиме з імміграційною та митною службою США (ICE). Це сталося після того, як Боузер відмовилася надавати інформацію про нелегальних мігрантів, незважаючи на розгортання понад 2000 військовослужбовців у місті.

Трамп пригрозив оголосити надзвичайний стан у Вашингтоні через суперечку навколо ICE

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що оголосить надзвичайний стан у Вашингтоні та федералізує його після того, як мер Мюріел Боузер заявила, що поліція міста не співпрацюватиме з імміграційною та митною службою США (ICE), пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ідеться про надання інформації про осіб, які нелегально проживають у США або в'їжджають до країни. Погроза Трампа доповнює крок, який критики вважають перевищенням повноважень федеральним урядом, на тлі того, як місто патрулюють понад 2000 військовослужбовців.

Ці коментарі з'явилися після того, як цього місяця кілька тисяч протестувальників вийшли на вулиці через рішення Трампа у серпні розгорнути війська Національної гвардії для "відновлення закону, порядку та громадської безпеки", назвавши злочинність ганьбою для столиці США.

"Усього за кілька тижнів. "Це місце" буквально процвітає… вперше за десятиліття практично немає злочинності", - заявив Трамп у Truth Social.

Адміністрація Боузер поки що не відреагувала на прохання прокоментувати пост Трампа.

Раніше він передав столичну поліцію у США під прямий федеральний контроль та направив федеральні правоохоронні органи, включаючи співробітників імміграційної та митної служби (ICE), для патрулювання вулиць. Поки що неясно, коли закінчиться їхня місія.

Трамп звинуватив "радикальних лівих демократів" у тиску на Боузер, щоб та повідомила уряд про відмову від співпраці з імміграційною та митною службою (ICE), додавши, що якщо поліція припинить співпрацю з ними, "злочинність повернеться з новою силою".

Він додав: "Жителям і компаніям Вашингтона, округ Колумбія, не турбуватися, я з вами і не дозволю цьому статися. Я оголошу надзвичайний стан і, якщо необхідно, федералізую!"

Боузер, яка раніше високо оцінювала зусилля Трампа щодо посилення федеральних правоохоронних органів, що призвели до різкого зниження злочинності, раніше підписала наказ про координацію дій міста з федеральними правоохоронними органами.

Національна гвардія є силами, що підпорядковуються губернаторам 50 штатів, окрім випадків, коли залучена на федеральну службу. Національна гвардія округу Колумбія підпорядковується безпосередньо президенту США.

Нацгвардія США у Вашингтоні отримала дозвіл на носіння зброї - CNN25.08.25, 08:45 • 2955 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Національна гвардія США
Truth Social
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки