Трамп пригрозил объявить чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за спора вокруг ICE

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что объявит чрезвычайное положение в Вашингтоне и федерализует его после того, как мэр Мюриэл Боузер заявила, что полиция города не будет сотрудничать с иммиграционной и таможенной службой США (ICE), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Речь идет о предоставлении информации о лицах, нелегально проживающих в США или въезжающих в страну. Угроза Трампа дополняет шаг, который критики считают превышением полномочий федеральным правительством, на фоне того, как город патрулируют более 2000 военнослужащих.

Эти комментарии появились после того, как в этом месяце несколько тысяч протестующих вышли на улицы из-за решения Трампа в августе развернуть войска Национальной гвардии для "восстановления закона, порядка и общественной безопасности", назвав преступность позором для столицы США.

"Всего за несколько недель. "Это место" буквально процветает… впервые за десятилетия практически нет преступности", - заявил Трамп в Truth Social.

Администрация Боузер пока не отреагировала на просьбу прокомментировать пост Трампа.

Ранее он передал столичную полицию в США под прямой федеральный контроль и направил федеральные правоохранительные органы, включая сотрудников иммиграционной и таможенной службы (ICE), для патрулирования улиц. Пока неясно, когда закончится их миссия.

Трамп обвинил "радикальных левых демократов" в давлении на Боузер, чтобы та сообщила правительству об отказе от сотрудничества с иммиграционной и таможенной службой (ICE), добавив, что если полиция прекратит сотрудничество с ними, "преступность вернется с новой силой".

Он добавил: "Жителям и компаниям Вашингтона, округ Колумбия, не беспокоиться, я с вами и не позволю этому произойти. Я объявлю чрезвычайное положение и, если необходимо, федерализую!"

Боузер, которая ранее высоко оценивала усилия Трампа по усилению федеральных правоохранительных органов, что привело к резкому снижению преступности, ранее подписала приказ о координации действий города с федеральными правоохранительными органами.

Национальная гвардия является силами, подчиняющимися губернаторам 50 штатов, кроме случаев, когда задействована на федеральную службу. Национальная гвардия округа Колумбия подчиняется непосредственно президенту США.

