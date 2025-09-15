Трамп пригрозил объявить чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за спора вокруг ICE

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
12:27 • 2220 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 10185 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 32513 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 26128 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 27022 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 33095 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 55152 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72144 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105181 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 87456 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
31%
753мм
Популярные новости
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 15101 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 21597 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 11533 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 17340 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 13089 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 13213 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 17478 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 32497 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 23260 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 102053 просмотра
Актуальные люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Скотт Бессент
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Испания
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 10601 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 11651 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 26235 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 32730 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 81979 просмотра
Актуальное
Truth Social
Financial Times
ТикТок
Хранитель
FAB-250

Трамп пригрозил объявить чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за спора вокруг ICE

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение в Вашингтоне и федерализует его, если мэр Мюриэл Боузер не будет сотрудничать с иммиграционной и таможенной службой США (ICE). Это произошло после того, как Боузер отказалась предоставлять информацию о нелегальных мигрантах, несмотря на развертывание более 2000 военнослужащих в городе.

Трамп пригрозил объявить чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за спора вокруг ICE

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что объявит чрезвычайное положение в Вашингтоне и федерализует его после того, как мэр Мюриэл Боузер заявила, что полиция города не будет сотрудничать с иммиграционной и таможенной службой США (ICE), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Речь идет о предоставлении информации о лицах, нелегально проживающих в США или въезжающих в страну. Угроза Трампа дополняет шаг, который критики считают превышением полномочий федеральным правительством, на фоне того, как город патрулируют более 2000 военнослужащих.

Эти комментарии появились после того, как в этом месяце несколько тысяч протестующих вышли на улицы из-за решения Трампа в августе развернуть войска Национальной гвардии для "восстановления закона, порядка и общественной безопасности", назвав преступность позором для столицы США.

"Всего за несколько недель. "Это место" буквально процветает… впервые за десятилетия практически нет преступности", - заявил Трамп в Truth Social.

Администрация Боузер пока не отреагировала на просьбу прокомментировать пост Трампа.

Ранее он передал столичную полицию в США под прямой федеральный контроль и направил федеральные правоохранительные органы, включая сотрудников иммиграционной и таможенной службы (ICE), для патрулирования улиц. Пока неясно, когда закончится их миссия.

Трамп обвинил "радикальных левых демократов" в давлении на Боузер, чтобы та сообщила правительству об отказе от сотрудничества с иммиграционной и таможенной службой (ICE), добавив, что если полиция прекратит сотрудничество с ними, "преступность вернется с новой силой".

Он добавил: "Жителям и компаниям Вашингтона, округ Колумбия, не беспокоиться, я с вами и не позволю этому произойти. Я объявлю чрезвычайное положение и, если необходимо, федерализую!"

Боузер, которая ранее высоко оценивала усилия Трампа по усилению федеральных правоохранительных органов, что привело к резкому снижению преступности, ранее подписала приказ о координации действий города с федеральными правоохранительными органами.

Национальная гвардия является силами, подчиняющимися губернаторам 50 штатов, кроме случаев, когда задействована на федеральную службу. Национальная гвардия округа Колумбия подчиняется непосредственно президенту США.

Нацгвардия США в Вашингтоне получила разрешение на ношение оружия - CNN25.08.25, 08:45 • 2955 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Национальная гвардия США
Truth Social
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты