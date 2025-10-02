Миграционная полиция США будет присутствовать на выступлении Bad Bunny на Супербоуле - советник Трампа

Миграционная полиция США (ICE) будет присутствовать на шоу пуэрториканского рэпера Bad Bunny в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе - Супербоула 2026 года. Об этом заявил советник Дональда Трампа Кори Левандовски, передает УНН со ссылкой на NME.

Подробности

Ранее на этой неделе пуэрториканский рэпер попал в заголовки газет, когда его объявили хедлайнером Супербоула следующего года в феврале. Объявление прозвучало после того, как Bad Bunny признался, что не будет гастролировать по США во время своего предстоящего мирового турне из-за опасений по поводу рейдов агентов ICE на его концерты.

Теперь Кори Левандовски, который был руководителем предвыборной кампании президента Дональда Трампа в 2016 и 2024 годах, а сейчас консультирует Министерство внутренней безопасности, заявил во время недавнего появления в программе Бенни Джонсона "Шоу Бенни", что ICE будет присутствовать на шоу Супербоула в перерыве.

Нет места, где вы можете предоставить безопасное убежище людям, которые находятся в этой стране нелегально. Ни на Супербоуле, нигде больше. Мы найдем вас, арестуем, поместим в следственный изолятор и депортируем. Знайте, что это вполне реальная ситуация при этой администрации, которая противоречит тому, как было раньше. Это так позорно, что они решили выбрать кого-то, кто, кажется, так сильно ненавидит Америку, чтобы представлять их на игре в перерыве - заявил Левандовски.

Число иммиграционных рейдов, которые проводит миграционная полиция США (ICE) после того, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом, резко возросло в США. С мая агентство стремится проводить не менее 3000 арестов в день.

Выступление Bad Bunny на Супербоуле и предыдущее заявление о том, что тур не попадет в Соединенные Штаты, также появились после того, как рэпер сказал, что ранее был свидетелем рейда ICE в Пуэрто-Рико в июне.

Согласно видео, опубликованному в его Instagram Story в то время, на нем видно, как несколько агентов ICE в немаркированных транспортных средствах задерживают людей на улицах Авенида Понтесуэла, Каролина, Пуэрто-Рико.

Среди исполнителей, которых считали фаворитами на участие в шоу Супербоула 2026 года, были Тейлор Свифт, которая недавно объявила о помолвке со звездой "Канзас-Сити Чифс" Трэвисом Келси и, по словам комиссара НФЛ, имеет открытое приглашение выступить, а также группа Metallica, которые открыто говорили о своем желании выступить.

Дополнение

СМИ ранее сообщали, что певица Адель (Adele) получила предложение выступить в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе - Супербоула - 2026 года.