$41.220.08
48.300.14
ukenru
05:53 • 3998 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 11815 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 11416 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 15991 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 34750 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 43655 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 29902 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 50446 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 26008 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 23453 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Погода
+6°
2м/с
98%
756мм
Миграционная полиция США будет присутствовать на выступлении Bad Bunny на Супербоуле - советник Трампа

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Советник Дональда Трампа Кори Левандовски заявил, что миграционная полиция США (ICE) будет присутствовать на шоу пуэрториканского рэпера Bad Bunny во время Супербоула 2026. Это происходит на фоне роста иммиграционных рейдов после избрания Трампа и опасений рэпера относительно рейдов ICE.

Миграционная полиция США будет присутствовать на выступлении Bad Bunny на Супербоуле - советник Трампа

Миграционная полиция США (ICE) будет присутствовать на шоу пуэрториканского рэпера Bad Bunny в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе - Супербоула 2026 года. Об этом заявил советник Дональда Трампа Кори Левандовски, передает УНН со ссылкой на NME.

Подробности

Ранее на этой неделе пуэрториканский рэпер попал в заголовки газет, когда его объявили хедлайнером Супербоула следующего года в феврале. Объявление прозвучало после того, как Bad Bunny признался, что не будет гастролировать по США во время своего предстоящего мирового турне из-за опасений по поводу рейдов агентов ICE на его концерты.

Теперь Кори Левандовски, который был руководителем предвыборной кампании президента Дональда Трампа в 2016 и 2024 годах, а сейчас консультирует Министерство внутренней безопасности, заявил во время недавнего появления в программе Бенни Джонсона "Шоу Бенни", что ICE будет присутствовать на шоу Супербоула в перерыве.

Нет места, где вы можете предоставить безопасное убежище людям, которые находятся в этой стране нелегально. Ни на Супербоуле, нигде больше. Мы найдем вас, арестуем, поместим в следственный изолятор и депортируем. Знайте, что это вполне реальная ситуация при этой администрации, которая противоречит тому, как было раньше. Это так позорно, что они решили выбрать кого-то, кто, кажется, так сильно ненавидит Америку, чтобы представлять их на игре в перерыве

- заявил Левандовски.

Число иммиграционных рейдов, которые проводит миграционная полиция США (ICE) после того, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом, резко возросло в США. С мая агентство стремится проводить не менее 3000 арестов в день.

Выступление Bad Bunny на Супербоуле и предыдущее заявление о том, что тур не попадет в Соединенные Штаты, также появились после того, как рэпер сказал, что ранее был свидетелем рейда ICE в Пуэрто-Рико в июне.

Согласно видео, опубликованному в его Instagram Story в то время, на нем видно, как несколько агентов ICE в немаркированных транспортных средствах задерживают людей на улицах Авенида Понтесуэла, Каролина, Пуэрто-Рико.

Трамп пригрозил объявить чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за спора вокруг ICE15.09.25, 15:35 • 3613 просмотров

Среди исполнителей, которых считали фаворитами на участие в шоу Супербоула 2026 года, были Тейлор Свифт, которая недавно объявила о помолвке со звездой "Канзас-Сити Чифс" Трэвисом Келси и, по словам комиссара НФЛ, имеет открытое приглашение выступить, а также группа Metallica, которые открыто говорили о своем желании выступить.

Дополнение

СМИ ранее сообщали, что певица Адель (Adele) получила предложение выступить в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе - Супербоула - 2026 года.

Анна Мурашко

Новости Мира
Министерство внутренней безопасности США
СВИФТ
Пуэрто-Рико
Дональд Трамп
Соединённые Штаты