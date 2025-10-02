Миграционная полиция США будет присутствовать на выступлении Bad Bunny на Супербоуле - советник Трампа
Советник Дональда Трампа Кори Левандовски заявил, что миграционная полиция США (ICE) будет присутствовать на шоу пуэрториканского рэпера Bad Bunny во время Супербоула 2026. Это происходит на фоне роста иммиграционных рейдов после избрания Трампа и опасений рэпера относительно рейдов ICE.
Миграционная полиция США (ICE) будет присутствовать на шоу пуэрториканского рэпера Bad Bunny в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе - Супербоула 2026 года. Об этом заявил советник Дональда Трампа Кори Левандовски, передает УНН со ссылкой на NME.
Ранее на этой неделе пуэрториканский рэпер попал в заголовки газет, когда его объявили хедлайнером Супербоула следующего года в феврале. Объявление прозвучало после того, как Bad Bunny признался, что не будет гастролировать по США во время своего предстоящего мирового турне из-за опасений по поводу рейдов агентов ICE на его концерты.
Теперь Кори Левандовски, который был руководителем предвыборной кампании президента Дональда Трампа в 2016 и 2024 годах, а сейчас консультирует Министерство внутренней безопасности, заявил во время недавнего появления в программе Бенни Джонсона "Шоу Бенни", что ICE будет присутствовать на шоу Супербоула в перерыве.
Нет места, где вы можете предоставить безопасное убежище людям, которые находятся в этой стране нелегально. Ни на Супербоуле, нигде больше. Мы найдем вас, арестуем, поместим в следственный изолятор и депортируем. Знайте, что это вполне реальная ситуация при этой администрации, которая противоречит тому, как было раньше. Это так позорно, что они решили выбрать кого-то, кто, кажется, так сильно ненавидит Америку, чтобы представлять их на игре в перерыве
Число иммиграционных рейдов, которые проводит миграционная полиция США (ICE) после того, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом, резко возросло в США. С мая агентство стремится проводить не менее 3000 арестов в день.
Выступление Bad Bunny на Супербоуле и предыдущее заявление о том, что тур не попадет в Соединенные Штаты, также появились после того, как рэпер сказал, что ранее был свидетелем рейда ICE в Пуэрто-Рико в июне.
Согласно видео, опубликованному в его Instagram Story в то время, на нем видно, как несколько агентов ICE в немаркированных транспортных средствах задерживают людей на улицах Авенида Понтесуэла, Каролина, Пуэрто-Рико.
Среди исполнителей, которых считали фаворитами на участие в шоу Супербоула 2026 года, были Тейлор Свифт, которая недавно объявила о помолвке со звездой "Канзас-Сити Чифс" Трэвисом Келси и, по словам комиссара НФЛ, имеет открытое приглашение выступить, а также группа Metallica, которые открыто говорили о своем желании выступить.
СМИ ранее сообщали, что певица Адель (Adele) получила предложение выступить в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе - Супербоула - 2026 года.