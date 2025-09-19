Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ

$41.250.05
48.780.01
ukenru
10:27 • 5416 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
08:43 • 20909 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 22907 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 36060 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 39503 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 62158 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 42921 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51188 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 74757 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29289 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.5м/с
52%
753мм
Популярнi новини
"Теорія перемоги путіна": командування рф підтверджує віру в успіх у війні на виснаження - ISW19 вересня, 03:11 • 6804 перегляди
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo05:36 • 17320 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги07:04 • 16724 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 12044 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 8416 перегляди
Публікації
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 36072 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 49403 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 74764 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 53935 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 53867 перегляди
Актуальнi люди
Сергій Марченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 708 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 2692 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 19118 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 38352 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 36808 перегляди
Актуальне
YouTube
ChatGPT
Financial Times
The Washington Post
M1 Abrams

Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Співачка Адель отримала пропозицію виступити у перерві фінальної гри Супербоула 2026 року, але її участь ще не підтверджена. Серед інших кандидатів на виступ розглядаються Тейлор Свіфт та Майлі Сайрус.

Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
instagram.com/adele

Співачка Адель (Adele) отримала пропозицію виступити у перерві фінальної гри сезону в професійному американському футболі - Супербоула - 2026 року, але поки що її участь не підтверджено, з посиланням на інсайдерів повідомляє Page Six, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, ходять чутки, що Адель може вийти на поле у ​​важливому матчі у Санта-Кларі у штаті Каліфорнія в США у лютому наступного року, і, як повідомляється, вона веде переговори.

Однак серед кандидатів на участь у перерві також значаться затята прихильниця Kansas City Chiefs Тейлор Свіфт та виконавиця хіта Party in the U.S.A. Майлі Сайрус, яка ніколи не виступала на цьому найпрестижнішому концерті.

Доповнення

Наречений Адель, Річ Пол, - один із найбільших спортивних агентів, і британська співачка вже відвідувала Супербоул як уболівальник. Але у 2024 році на концерті в Лас-Вегасі вона пожартувала своїм шанувальникам про свою присутність на трибунах: "Минулого року я пішла, звичайно ж, зовсім не на футбол. Я пішла подивитися на Ріанну (Rihanna)".

Юлія Шрамко

СпортКультураУНН Lite
Лас-Вегас
Свіфт
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки