Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ

Співачка Адель (Adele) отримала пропозицію виступити у перерві фінальної гри сезону в професійному американському футболі - Супербоула - 2026 року, але поки що її участь не підтверджено, з посиланням на інсайдерів повідомляє Page Six, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, ходять чутки, що Адель може вийти на поле у ​​важливому матчі у Санта-Кларі у штаті Каліфорнія в США у лютому наступного року, і, як повідомляється, вона веде переговори.

Однак серед кандидатів на участь у перерві також значаться затята прихильниця Kansas City Chiefs Тейлор Свіфт та виконавиця хіта Party in the U.S.A. Майлі Сайрус, яка ніколи не виступала на цьому найпрестижнішому концерті.

Доповнення

Наречений Адель, Річ Пол, - один із найбільших спортивних агентів, і британська співачка вже відвідувала Супербоул як уболівальник. Але у 2024 році на концерті в Лас-Вегасі вона пожартувала своїм шанувальникам про свою присутність на трибунах: "Минулого року я пішла, звичайно ж, зовсім не на футбол. Я пішла подивитися на Ріанну (Rihanna)".