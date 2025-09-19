Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
11:23 • 40 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
10:27 • 8160 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня
08:43 • 22450 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 24085 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 38200 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 40437 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 62661 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 43272 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51318 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 75894 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.5м/с
52%
753мм
Популярные новости
"Теория победы Путина": командование РФ подтверждает веру в успех в войне на истощение - ISW19 сентября, 03:11 • 8338 просмотра
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo05:36 • 18224 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги07:04 • 17653 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto07:55 • 13032 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto08:27 • 10193 просмотра
публикации
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 46 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 38213 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 50557 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 75903 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 55032 просмотра
Актуальные люди
Сергей Марченко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Вашингтон
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 1616 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 3928 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 19692 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 38918 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 37333 просмотра
Актуальное
СВИФТ
YouTube
ЧатГПТ
Financial Times
Вашингтон Пост

Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ

Киев • УНН

 • 1616 просмотра

Певица Адель получила предложение выступить в перерыве финальной игры Супербоула 2026 года, но ее участие еще не подтверждено. Среди других кандидатов на выступление рассматриваются Тейлор Свифт и Майли Сайрус.

Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
instagram.com/adele

Певица Адель (Adele) получила предложение выступить в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе - Супербоула - 2026 года, но пока ее участие не подтверждено, со ссылкой на инсайдеров сообщает Page Six, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, ходят слухи, что Адель может выйти на поле в важном матче в Санта-Кларе в штате Калифорния в США в феврале следующего года, и, как сообщается, она ведет переговоры.

Однако среди кандидатов на участие в перерыве также значатся ярая поклонница Kansas City Chiefs Тейлор Свифт и исполнительница хита Party in the U.S.A. Майли Сайрус, которая никогда не выступала на этом престижнейшем концерте.

Дополнение

Жених Адель, Рич Пол, - один из крупнейших спортивных агентов, и британская певица уже посещала Супербоул как болельщик. Но в 2024 году на концерте в Лас-Вегасе она пошутила своим поклонникам о своем присутствии на трибунах: "В прошлом году я пошла, конечно же, совсем не на футбол. Я пошла посмотреть на Рианну (Rihanna)".

Юлия Шрамко

СпортКультураУНН Lite
Лас-Вегас
СВИФТ
Калифорния
Соединённые Штаты