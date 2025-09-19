Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ

instagram.com/adele

Певица Адель (Adele) получила предложение выступить в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе - Супербоула - 2026 года, но пока ее участие не подтверждено, со ссылкой на инсайдеров сообщает Page Six, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, ходят слухи, что Адель может выйти на поле в важном матче в Санта-Кларе в штате Калифорния в США в феврале следующего года, и, как сообщается, она ведет переговоры.

Однако среди кандидатов на участие в перерыве также значатся ярая поклонница Kansas City Chiefs Тейлор Свифт и исполнительница хита Party in the U.S.A. Майли Сайрус, которая никогда не выступала на этом престижнейшем концерте.

Дополнение

Жених Адель, Рич Пол, - один из крупнейших спортивных агентов, и британская певица уже посещала Супербоул как болельщик. Но в 2024 году на концерте в Лас-Вегасе она пошутила своим поклонникам о своем присутствии на трибунах: "В прошлом году я пошла, конечно же, совсем не на футбол. Я пошла посмотреть на Рианну (Rihanna)".