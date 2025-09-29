Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року

$41.480.01
48.410.31
ukenru
07:20 • 4898 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
05:05 • 14284 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 40154 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 63005 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 44248 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 42043 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 64622 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72135 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 94799 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 156566 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2.9м/с
82%
755мм
Популярнi новини
брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод Photo28 вересня, 23:09 • 13470 перегляди
Окупанти на Луганщині відроджують "стахановський рух" серед студентів - ЦНС29 вересня, 00:32 • 13147 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині 29 вересня, 00:54 • 17333 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 15182 перегляди
росія безкарно порушує небо Європи: збиття російського літака може виявити розкол в НАТО02:43 • 8094 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 63436 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 156563 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 76865 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 86410 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 86494 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Львівська область
Молдова
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 4256 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 15247 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 31778 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 94796 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 51629 перегляди
Актуальне
Ракетний комплекс "Панцир"
Шахед-136
The New York Times
МіГ-31
The Washington Post

Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року

Київ • УНН

 • 4268 перегляди

Bad Bunny стане хедлайнером шоу Apple Music у перерві Супербоула 2026 року. Подія відбудеться 8 лютого на стадіоні Levi's Stadium у Санта-Кларі, Каліфорнія.

Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року
instagram.com/badbunnypr

Bad Bunny очолить шоу у перерві фінальної гри сезону в професійному американському футболі - Супербоулу - 2026 року в США, повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

"Bad Bunny представить свій латиноамериканський треп та реггетон на головній сцені НФЛ (NFL) наступного року: володар премії "Греммі" очолить шоу Apple Music у перерві Супербоула у Північній Каліфорнії", - ідеться у публікації.

NFL, Apple Music та Roc Nation оголосили в неділю, що Bad Bunny очолить святковий захід у перерві на стадіоні Levi's Stadium 8 лютого у Санта-Кларі у штаті Каліфорнія у США.

Вибір пуерториканської суперзірки став черговим поворотним моментом у його кар'єрі: цього місяця він завершив історичний виступ у Пуерто-Ріко, який зібрав понад півмільйона шанувальників, і лідирує за кількістю номінацій на Latin Grammy у листопаді. Він став одним із найбільш прослуховуваних артистів у світі завдяки таким альбомам, як Un Verano Sin Ti, повністю іспаномовний лонгплей.

Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19.09.25, 13:57 • 50614 переглядiв

Юлія Шрамко

СпортНовини СвітуУНН Lite
Пуерто-Рико
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки