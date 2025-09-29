Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року
Київ • УНН
Bad Bunny стане хедлайнером шоу Apple Music у перерві Супербоула 2026 року. Подія відбудеться 8 лютого на стадіоні Levi's Stadium у Санта-Кларі, Каліфорнія.
Bad Bunny очолить шоу у перерві фінальної гри сезону в професійному американському футболі - Супербоулу - 2026 року в США, повідомляє CBS News, пише УНН.
Деталі
"Bad Bunny представить свій латиноамериканський треп та реггетон на головній сцені НФЛ (NFL) наступного року: володар премії "Греммі" очолить шоу Apple Music у перерві Супербоула у Північній Каліфорнії", - ідеться у публікації.
NFL, Apple Music та Roc Nation оголосили в неділю, що Bad Bunny очолить святковий захід у перерві на стадіоні Levi's Stadium 8 лютого у Санта-Кларі у штаті Каліфорнія у США.
Вибір пуерториканської суперзірки став черговим поворотним моментом у його кар'єрі: цього місяця він завершив історичний виступ у Пуерто-Ріко, який зібрав понад півмільйона шанувальників, і лідирує за кількістю номінацій на Latin Grammy у листопаді. Він став одним із найбільш прослуховуваних артистів у світі завдяки таким альбомам, як Un Verano Sin Ti, повністю іспаномовний лонгплей.
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19.09.25, 13:57 • 50614 переглядiв