Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года
Киев • УНН
Bad Bunny станет хедлайнером шоу Apple Music в перерыве Супербоула 2026 года. Событие состоится 8 февраля на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе, Калифорния.
Bad Bunny возглавит шоу в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе - Супербоула - 2026 года в США, сообщает CBS News, пишет УНН.
Детали
"Bad Bunny представит свой латиноамериканский трэп и реггетон на главной сцене НФЛ (NFL) в следующем году: обладатель премии "Грэмми" возглавит шоу Apple Music в перерыве Супербоула в Северной Калифорнии", - говорится в публикации.
NFL, Apple Music и Roc Nation объявили в воскресенье, что Bad Bunny возглавит праздничное мероприятие в перерыве на стадионе Levi's Stadium 8 февраля в Санта-Кларе в штате Калифорния в США.
Выбор пуэрториканской суперзвезды стал очередным поворотным моментом в его карьере: в этом месяце он завершил историческое выступление в Пуэрто-Рико, которое собрало более полумиллиона поклонников, и лидирует по количеству номинаций на Latin Grammy в ноябре. Он стал одним из самых прослушиваемых артистов в мире благодаря таким альбомам, как Un Verano Sin Ti, полностью испаноязычный лонгплей.
