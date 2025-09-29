$41.480.01
07:20
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
05:05
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года

Киев • УНН

 • 3688 просмотра

Bad Bunny станет хедлайнером шоу Apple Music в перерыве Супербоула 2026 года. Событие состоится 8 февраля на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе, Калифорния.

Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года
instagram.com/badbunnypr

Bad Bunny возглавит шоу в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе - Супербоула - 2026 года в США, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

"Bad Bunny представит свой латиноамериканский трэп и реггетон на главной сцене НФЛ (NFL) в следующем году: обладатель премии "Грэмми" возглавит шоу Apple Music в перерыве Супербоула в Северной Калифорнии", - говорится в публикации.

NFL, Apple Music и Roc Nation объявили в воскресенье, что Bad Bunny возглавит праздничное мероприятие в перерыве на стадионе Levi's Stadium 8 февраля в Санта-Кларе в штате Калифорния в США.

Выбор пуэрториканской суперзвезды стал очередным поворотным моментом в его карьере: в этом месяце он завершил историческое выступление в Пуэрто-Рико, которое собрало более полумиллиона поклонников, и лидирует по количеству номинаций на Latin Grammy в ноябре. Он стал одним из самых прослушиваемых артистов в мире благодаря таким альбомам, как Un Verano Sin Ti, полностью испаноязычный лонгплей.

19.09.25, 13:57

Юлия Шрамко

СпортНовости МираУНН Lite
Пуэрто-Рико
Калифорния
Соединённые Штаты