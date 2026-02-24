"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизней

Четвертый год полномасштабной войны россии против Украины - это не просто календарная дата. Это годы потерь, боли, сопротивления и трансформации всей страны. Война изменила миллионы жизней, заставила украинцев по-новому посмотреть на себя, на государство и на будущее.

УНН собрал истории людей, которые встретили войну по-разному, но прожили ее одинаково болезненно: через Мариуполь и плен, через оборону и возвращение к службе, через потери побратимов и осознание того, что эта война стала моментом окончательного самоопределения украинцев.

"Я думал, что война закончится через несколько недель" - история защитника Мариуполя Артема Дыбленко

Офицер подразделения специальной разведки "Ангелы" ВМС ВСУ, полный кавалер ордена "За мужество" Артем Дыбленко в комментарии для УНН рассказал о первых днях полномасштабной войны, обороне Мариуполя, плене и своем видении будущего Украины.

Утро 24 февраля 2022 года Артем помнит до деталей.

"Утром проснулся, услышал залпы ракет, взрывы, и понял, что война началась. Она началась задолго до этого дня, но именно 24 февраля уже с самого утра пошла полномасштабная война, абсолютно новый этап борьбы", - вспоминает он.

В то же время военный признает: хотя угрозу осознавал, до конца не верил, что вторжение произойдет.

"Я понимал, готовился, но думал, что этого не будет. Надеялся, что пронесет".

Дорога в Мариуполь

Решение не ждать было мгновенным. Уже на следующий день после начала вторжения он был в военкомате.

"25 февраля утром я пришел в военкомат. 26-го меня посадили в автобус, и в тот же вечер я уже был в Мариуполе".

Тогда Артем, как и многие другие, не представлял, насколько долгой и кровавой будет эта война.

"Я думал, что все закончится через пару недель. Считал, что русских быстро остановят, что их потопят. Мы везде давали им по зубам. Они несли сумасшедшие потери. Но я ошибся".

Оборона Мариуполя и прорыв к Азовстали

В составе 36-й отдельной бригады морской пехоты Артем держал оборону на заводе Ильича, а затем вместе с побратимами прорывался к Азовстали. Это были недели непрерывных боев, нехватки ресурсов, потерь и выживания на грани физических возможностей.

Плен без информации

20 мая 2022 года, согласно приказу Верховного Главнокомандующего, он вместе с другими защитниками Мариуполя сдался в плен. Артема удерживали в колонии строгого режима в Таганроге. За четыре месяца в неволе он потерял около 40 килограммов веса.

"В плену у нас не было никакой информации. Абсолютно. Я не знал, что происходит в Украине, где линия фронта, что с Харьковом, с Николаевом. Мы вообще ничего не понимали. Они говорили, что мой родной Николаев и Одесса взяты российскими войсками. Но я не верил им", - вспоминает Артем.

Смерть в камере - самый страшный день плена

Самым страшным в плену, признается Артем Дыбленко, было полное неведение - он не знал, что с семьей и что происходит в Украине. Но худшим моментом за все время неволи стала смерть побратима прямо в камере.

"В плену самое страшное было не знать, что с семьей и что вообще происходит в стране. Но что касается моего друга в камере - это был, пожалуй, самый худший день за весь мой плен. Русские нас постоянно били, сильно били, мой побратим… Он просто не выдержал, и у него остановилось сердце. Он умер у меня на руках".

Возвращение к службе

После освобождения из плена Артем не оставил армию.

"Сейчас я продолжаю службу, занимаюсь планированием операций. Это очень интересная и ответственная работа. Мы спасаем людей, которые оказались в беде", - говорит он.

"Я очень хочу, чтобы это была последняя годовщина войны"

На вопрос, может ли нынешняя годовщина полномасштабного вторжения стать последней, военный отвечает без пафоса, но с надеждой:

Я очень надеюсь, что так и будет. Что это будет последняя годовщина этой войны.

Отвечая на вопрос, побеждает ли Украина в войне сегодня, Артем Дыбленко предлагает смотреть шире - не только на линию фронта или текущую ситуацию, а на стратегическое измерение. По его убеждению, ключевая победа уже состоялась - в 2022 году.

"Если говорить честно и без эмоций, то Украина уже побеждала в этой войне. И произошло это в 2022 году. Когда россия планировала взять Киев за три дня, сломать государственность, ликвидировать военно-политическое руководство и навязать марионеточный режим - этого не произошло. Сам факт того, что Украина выстояла, - это и есть стратегическое поражение россии", - подчеркнул он.

Пожелания украинцам

Обращаясь к согражданам, Артем говорит просто: "Держитесь. Не теряйте веру. Мы выстоим, потому что другого пути у нас нет".

Офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров о четырех годах большой войны - "Для меня это не годовщина, а продолжение трагедии"

Офицер резерва ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров в комментарии для УНН поделился своим личным видением этих лет, потерь, ситуации на фронте и ответил на вопрос, можно ли сегодня говорить о победе или поражении.

Война как личная потеря и национальное самоопределение

По словам Крамарова, эти годы - это прежде всего боль потерь.

"Для меня эти четыре года очень болезненны, потому что я похоронил очень много хороших украинских мужчин. У меня есть боевые побратимы, которые лежат на военном кладбище в Киеве. Я могу провести по старому кладбищу, где похоронены мои родственники, и по новому - где лежат мои побратимы. И это очень тяжело".

Он подчеркивает, что война стала для Украины жестким, но неизбежным моментом самоопределения.

"Это война. И, к сожалению, это есть самоопределение украинской нации. Но проблема в том, что мы теряем лучших".

"Для меня это не годовщина"

Офицер резерва подчеркивает, что не воспринимает четыре года полномасштабной войны как символический рубеж.

"Для меня это не годовщина. Это продолжение великой трагедии украинского народа - доброго, миролюбивого народа, которого заставили воевать русские".

По его словам, любое прекращение боевых действий стало бы облегчением для военных.

"Я не знаю ни одного бойца, который не сказал бы, что можно положить автомат. Это было бы единственное действие, которое сделало бы его счастливым".

"Мы уже победили"

Отвечая на вопрос, выигрывает или проигрывает Украина, Крамаров формулирует позицию четко.

"Мы уже победили. Еще в 2022 году", - подчеркивает Андрей.

Объясняя это, он обращает внимание на первоначальные цели россии. Он убежден: задачей россии было полностью взять под контроль Украину - и территорию, и народ. Но они не смогли сломить украинцев. По его мнению, ключевой маркер поражения россии - сохранение украинской идентичности.

"Вы хотите разговаривать на русском языке? Нет. Значит, они уже не победили. Это очень простой вопрос, но он отвечает на все".

Восток Украины и миф о "ждунах"

Отдельно Андрей Крамаров говорит о ситуации на востоке Украины, в частности в Донецкой области. Он опровергает представление о массовой поддержке россии среди местных жителей.

"Ждунов очень мало. Когда по голове летит все, что только может лететь, ждунов остается очень мало", - подчеркивает он.

По его словам, сторонниками россии остаются лишь единичные люди.

"Есть небольшое количество людей, которые еще помнят советские времена и думают, что с приходом россии что-то станет лучше. Но логики в этом нет".

В то же время эксперт подчеркивает, что большинство жителей региона не стремятся жить под российской властью.

"Люди из Донецка и Донецкой области - это фундаментальные люди. Они под россию не хотят", - резюмировал он и пожелал украинцам сил и веры.

Война застала нас в разных местах - в Киеве и Харькове, в Буче и Мелитополе, во Львове, Одессе, за границей и даже кого-то из нас в москве. Для кого-то она началась с взрывов за окном, для кого-то - с тревожного звонка, короткого сообщения или слов, которые невозможно забыть. Это большая трагедия, которая кажется бесконечной, но в то же время это общий опыт, навсегда соединивший миллионы людей.

Я, автор этой статьи, Андрей, узнал о начале войны по звонку бабушки. Она сказала: "Кульбакино бомбят" (аэродром в Николаеве). Тогда я был в Киеве, еще студентом, прошло уже четыре года, а в памяти осталась каждая секунда того дня.

Мои друзья встретили войну в Хмельницком, Харькове, Одессе, Николаеве. У каждого - своя первая минута, свой страх и свое решение. Но почти все мы сделали похожий выбор. Кто-то взял в руки оружие, кто-то сел за руль и вывозил людей, кто-то строил блокпосты, волонтерил, спасал, держал тыл.

Мы устаем, нам тяжело, мы спорим и ошибаемся, но не останавливаемся. Эта война длится уже четвертый год. Она забрала слишком много жизней и оставила слишком много ран. Но несмотря ни на что, мы продолжаем стоять. Потому что за нами - люди, память и страна, которая умеет держаться даже тогда, когда кажется, что сил больше нет.

24.02.22 - большая трагедия, но в то же время и день, когда украинцы продемонстрировали всему миру свои лучшие качества - стойкость, достоинство и несокрушимость.