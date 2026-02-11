Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ

Пуерторіканський виконавець Bad Bunny став першим виконавцем в історії Super Bowl, який виступив на halftime show повністю іспанською мовою. Дане шоу зібрало в середньому 128,2 мільйона глядачів, повідомляє УНН з посиланням на variety.com.

Деталі

За даними Nielsen, це більше, ніж 124,9 мільйона середніх глядачів, досягнутих цьогорічним Суперкубком загалом, але менше, ніж 133,5 мільйона глядачів, досягнутих американським репером Кендріком Ламаром, який встановив рекорд минулого року. До Ламара рекорд належав виконавцю Ашеру за його виступ у 2024 році.

За даними Ripple Analytics, загальна кількість переглядів шоу в перерві — включаючи шанувальників, власні платформи, партнерів з трансляції та інфлюенсерів - досягла чотирьох мільярдів переглядів за 24 години (на 137% більше, ніж минулого року).

За даними Apple Music, після шоу в перерві прослуховування музики Bad Bunny зросло в сім разів, на чолі з "DtMF", "BAILE INoLVIDABLE" і "Tití Me Preguntó".

За даними NFL, більше ніж половина переглядів у соціальних мережах припадають на глядачів з інших країн світу. Водночас повні дані про кількість глядачів "Apple Music Super Bowl LX Halftime Show" по всьому світу будуть доступні на початку наступного тижня, і кількість глядачів у США, яка становить 124,9 мільйона, може різко зрости після оприлюднення даних по всьому світу.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року пуерториканський репер Bad Bunny здобув нагороду "Альбом року" на Latin Grammy Awards 2025 за свій альбом "Debí Tirar Más Fotos".