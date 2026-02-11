Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ

$43.030.02
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 25418 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 27751 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 26291 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 28459 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 23424 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19090 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 22052 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 27656 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 17438 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Європарламент розблокував тарифну угоду зі США після завершення суперечки щодо Гренландії10 лютого, 22:50 • 8590 перегляди
У Греції полковника ВПС заарештували за шпигунство на користь Китаю10 лютого, 23:58 • 9094 перегляди
Масована атака БпЛА на волгоградську область: пожежа на заводі та пошкодження будинків11 лютого, 00:12 • 12850 перегляди
Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів11 лютого, 01:12 • 10927 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 4982 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 29016 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 35758 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 32061 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 47308 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 54867 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Село
Китай
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 104 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 24893 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 26680 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 26053 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 51575 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian
Bild

Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Пуерторіканський виконавець Bad Bunny виступив на Super Bowl Halftime Show повністю іспанською мовою, зібравши 128,2 мільйона глядачів. Його музика після шоу збільшила прослуховування в сім разів.

Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ

Пуерторіканський виконавець Bad Bunny став першим виконавцем в історії Super Bowl, який виступив на halftime show повністю іспанською мовою. Дане шоу зібрало в середньому 128,2 мільйона глядачів, повідомляє УНН з посиланням на variety.com.

Деталі

За даними Nielsen, це більше, ніж 124,9 мільйона середніх глядачів, досягнутих цьогорічним Суперкубком загалом, але менше, ніж 133,5 мільйона глядачів, досягнутих американським репером Кендріком Ламаром, який встановив рекорд минулого року. До Ламара рекорд належав виконавцю Ашеру за його виступ у 2024 році.

За даними Ripple Analytics, загальна кількість переглядів шоу в перерві — включаючи шанувальників, власні платформи, партнерів з трансляції та інфлюенсерів - досягла чотирьох мільярдів переглядів за 24 години (на 137% більше, ніж минулого року).

За даними Apple Music, після шоу в перерві прослуховування музики Bad Bunny зросло в сім разів, на чолі з "DtMF", "BAILE INoLVIDABLE" і "Tití Me Preguntó".

За даними NFL, більше ніж половина переглядів у соціальних мережах припадають на глядачів з інших країн світу. Водночас повні дані про кількість глядачів "Apple Music Super Bowl LX Halftime Show" по всьому світу будуть доступні на початку наступного тижня, і кількість глядачів у США, яка становить 124,9 мільйона, може різко зрости після оприлюднення даних по всьому світу.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року пуерториканський репер Bad Bunny здобув нагороду "Альбом року" на Latin Grammy Awards 2025 за свій альбом "Debí Tirar Más Fotos".

Євген Устименко

