Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвке

Знаменитая барбадосская певица и бизнесвумен Рианна в очередной раз привлекла внимание поклонников к своей личной жизни. Артистка появилась в супермаркете Whole Foods с кольцом на безымянном пальце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Стоит отметить, что появление украшения подлило масла в слухи о возможной помолвке с ее партнером A$AP Rocky. Кстати, у пары трое детей: сыновья RZA и Riot и дочь Rocki, родившаяся в сентябре прошлого года.

Итак, во время похода за продуктами Рианна выглядела стильно и в то же время повседневно: черный топ без рукавов с прорезями по бокам, широкие брюки, большие солнцезащитные очки и сумка, подобранная под сапоги.

В 2023 году Рианна выступила на Супербоуле, став первой певицей, которая исполнила шоу во время беременности. Это возвращение на сцену произошло после многолетней паузы и стало одним из самых резонансных музыкальных событий года.

Звезда неоднократно подчеркивала, что счастлива в семье и радуется своим детям, а кольцо на пальце лишь подогревает интерес поклонников относительно будущего семейного статуса знаменитой певицы.

Ранее УНН сообщал, что Рианна понесла финансовые убытки в размере 36 миллионов долларов из-за неудачного совместного модного проекта с французским гигантом Louis Vuitton (LVMH).