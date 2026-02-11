$43.090.06
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 6264 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 9938 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 14055 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 24821 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 22446 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 36926 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37479 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32955 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32450 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвке

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Певица Рианна привлекла внимание, появившись в супермаркете Whole Foods с обручальным кольцом на безымянном пальце. Это подогрело слухи о ее возможной помолвке с партнером A$AP Rocky, с которым у нее трое детей.

Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвке

Знаменитая барбадосская певица и бизнесвумен Рианна в очередной раз привлекла внимание поклонников к своей личной жизни. Артистка появилась в супермаркете Whole Foods с кольцом на безымянном пальце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Подробности

Стоит отметить, что появление украшения подлило масла в слухи о возможной помолвке с ее партнером A$AP Rocky. Кстати, у пары трое детей: сыновья RZA и Riot и дочь Rocki, родившаяся в сентябре прошлого года.

Итак, во время похода за продуктами Рианна выглядела стильно и в то же время повседневно: черный топ без рукавов с прорезями по бокам, широкие брюки, большие солнцезащитные очки и сумка, подобранная под сапоги.

Дополнительно

В 2023 году Рианна выступила на Супербоуле, став первой певицей, которая исполнила шоу во время беременности. Это возвращение на сцену произошло после многолетней паузы и стало одним из самых резонансных музыкальных событий года.

Звезда неоднократно подчеркивала, что счастлива в семье и радуется своим детям, а кольцо на пальце лишь подогревает интерес поклонников относительно будущего семейного статуса знаменитой певицы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Рианна понесла финансовые убытки в размере 36 миллионов долларов из-за неудачного совместного модного проекта с французским гигантом Louis Vuitton (LVMH).

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
Музыкант
Бренд
Брак
Луи Виттон