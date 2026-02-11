Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини

$43.090.06
51.250.13
uken
14:43 • 382 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 5720 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 9636 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 13913 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 24611 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 22374 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 36850 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37416 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 32886 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32412 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11 лютого, 05:23 • 18941 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38 • 14641 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 18575 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 13939 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 12073 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 5732 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 8496 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 12114 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 24618 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 39328 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Одеса
Село
Сполучені Штати Америки
Львів
Реклама
УНН Lite
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 10 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 4490 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 9406 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 29407 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 30888 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
Дипломатка

Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Співачка Ріанна привернула увагу, з'явившись у супермаркеті Whole Foods з обручкою на безіменному пальці. Це підігріло чутки про її можливі заручини з партнером A$AP Rocky, з яким у неї троє дітей.

Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини

Знаменита барбадоська співачка та бізнесвумен Ріанна вкотре привернула увагу шанувальників до свого особистого життя. Артистка з’явилася у супермаркеті Whole Foods із кільцем на безіменному пальці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Варто зазначити, що поява прикраси підлила олії у чутки про можливі заручини з її партнером A$AP Rocky. До речі, у пари троє дітей: сини RZA та Riot і донька Rocki, народжена у вересні минулого року.

Отож, під час походу по продукти Ріанна виглядала стильно і водночас повсякденно: чорний топ без рукавів із прорізами з боків, широкі брюки, великі сонцезахисні окуляри та сумка, підібрана під чоботи.

Додатково

У 2023 році Ріанна виступила на Супербоулі, ставши першою співачкою, яка виконала шоу під час вагітності. Це повернення на сцену відбулося після кількарічної паузи та стало одним із найрезонансніших музичних подій року.

Зірка неодноразово наголошувала, що щаслива у родині та радіє своїм дітям, а кільце на пальці лише підігріває інтерес шанувальників щодо майбутнього сімейного статусу знаменитої співачки.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Ріанна зазнала фінансових збитків у розмірі 36 мільйонів доларів через невдалий спільний модний проєкт із французьким гігантом Louis Vuitton (LVMH).

Станіслав Кармазін

Новини СвітуУНН Lite
Музикант
Бренд
Шлюб
Louis Vuitton