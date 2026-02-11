Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини

Знаменита барбадоська співачка та бізнесвумен Ріанна вкотре привернула увагу шанувальників до свого особистого життя. Артистка з’явилася у супермаркеті Whole Foods із кільцем на безіменному пальці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Варто зазначити, що поява прикраси підлила олії у чутки про можливі заручини з її партнером A$AP Rocky. До речі, у пари троє дітей: сини RZA та Riot і донька Rocki, народжена у вересні минулого року.

Отож, під час походу по продукти Ріанна виглядала стильно і водночас повсякденно: чорний топ без рукавів із прорізами з боків, широкі брюки, великі сонцезахисні окуляри та сумка, підібрана під чоботи.

Додатково

У 2023 році Ріанна виступила на Супербоулі, ставши першою співачкою, яка виконала шоу під час вагітності. Це повернення на сцену відбулося після кількарічної паузи та стало одним із найрезонансніших музичних подій року.

Зірка неодноразово наголошувала, що щаслива у родині та радіє своїм дітям, а кільце на пальці лише підігріває інтерес шанувальників щодо майбутнього сімейного статусу знаменитої співачки.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Ріанна зазнала фінансових збитків у розмірі 36 мільйонів доларів через невдалий спільний модний проєкт із французьким гігантом Louis Vuitton (LVMH).