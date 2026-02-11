Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет

$43.090.06
51.250.13
ukenru
16:28 • 1134 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 4850 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 13409 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 13115 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 17230 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 28604 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23540 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 37971 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 38355 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33843 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.8м/с
86%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo11 февраля, 07:17 • 21013 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo11 февраля, 07:49 • 16324 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 12311 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 16041 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 12371 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат13:50 • 13412 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 12425 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 16095 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 28607 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 41438 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Село
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет16:53 • 174 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 2608 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 6990 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 12358 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 30550 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Актриса Дженнифер Энистон, которой 57 лет, поддерживает стройную фигуру благодаря периодическому голоданию и сбалансированному питанию. Она поделилась своим ежедневным рационом и рецептом любимого блюда.

Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет

Американская актриса Дженнифер Энистон, которая в этом году отметила 57-й день рождения, продолжает поражать стройной и подтянутой фигурой. Звезде сериала "Друзья" прекрасно удается сочетать сбалансированное питание, физические упражнения и отдых, чтобы поддерживать хорошее состояние тела и души. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Как сообщает источник, Энистон практикует периодическое голодание, когда 16 часов воздерживается от еды, а все приемы приходятся на восьмичасовое окно, например с 10:00 до 18:00. Утро начинается со стакана теплой воды с лимоном и кофе с обезжиренным молоком. На завтрак актриса выбирает овсянку с белком, протеиновый коктейль или яйца, приготовленные разными способами. 

Дженнифер Энистон и Педро Паскаль вызвали слухи о романе трехчасовым ужином24.03.25, 16:21 • 42739 просмотров

"Я нашла способы готовить яйца по-разному, даже добавляю белок в овсянку — получается вкусно и питательно", — рассказала Энистон в First For Women. 

Протеиновый коктейль включает бананы, чернику, вишню, порошок зелени, коллагеновые пептиды, немного какао, шоколадные капли стевии и шоколадное миндальное молоко. На обед актриса любит тунец с салатом из огурца и чечевицы, для перекусов выбирает вареное яйцо, сырные палочки или суп. Ужин часто состоит из запеченной курицы с цукини в спиралях и соусом песто. Раз в несколько недель Дженнифер позволяет себе пасту карбонара. 

Дженнифер Энистон вызвала слухи о романе с гипнотерапевтом: пару заметили на Майорке08.07.25, 13:48 • 2809 просмотров

Актриса также практикует "дни поблажки", когда наслаждается более сытными блюдами, такими как бургеры или пицца. Отдельно Энистон поделилась рецептом Enchilada Bites (маленькие мексиканские закуски), который представлен в кулинарной книге для семей и детей. 

В частности, Дженнифер дала структурированное описание этого блюда. В частности, для приготовления используют пшеничные тортильи, из которых вырезают небольшие кружочки и выкладывают в форму для маффинов, формируя "чашечки". Их наполняют соусом энчилада, мелко нарезанным луком и смесью сыров чеддер и монтерей джек. После 20–25 минут в духовке закуска становится хрустящей и золотистой. Перед подачей ее посыпают сыром котия и подают с гуакамоле.

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы09.05.25, 16:41 • 36244 просмотра

Станислав Кармазин

УНН Lite
Сериал