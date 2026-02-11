Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет

Американская актриса Дженнифер Энистон, которая в этом году отметила 57-й день рождения, продолжает поражать стройной и подтянутой фигурой. Звезде сериала "Друзья" прекрасно удается сочетать сбалансированное питание, физические упражнения и отдых, чтобы поддерживать хорошее состояние тела и души. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Как сообщает источник, Энистон практикует периодическое голодание, когда 16 часов воздерживается от еды, а все приемы приходятся на восьмичасовое окно, например с 10:00 до 18:00. Утро начинается со стакана теплой воды с лимоном и кофе с обезжиренным молоком. На завтрак актриса выбирает овсянку с белком, протеиновый коктейль или яйца, приготовленные разными способами.

"Я нашла способы готовить яйца по-разному, даже добавляю белок в овсянку — получается вкусно и питательно", — рассказала Энистон в First For Women.

Протеиновый коктейль включает бананы, чернику, вишню, порошок зелени, коллагеновые пептиды, немного какао, шоколадные капли стевии и шоколадное миндальное молоко. На обед актриса любит тунец с салатом из огурца и чечевицы, для перекусов выбирает вареное яйцо, сырные палочки или суп. Ужин часто состоит из запеченной курицы с цукини в спиралях и соусом песто. Раз в несколько недель Дженнифер позволяет себе пасту карбонара.

Актриса также практикует "дни поблажки", когда наслаждается более сытными блюдами, такими как бургеры или пицца. Отдельно Энистон поделилась рецептом Enchilada Bites (маленькие мексиканские закуски), который представлен в кулинарной книге для семей и детей.

В частности, Дженнифер дала структурированное описание этого блюда. В частности, для приготовления используют пшеничные тортильи, из которых вырезают небольшие кружочки и выкладывают в форму для маффинов, формируя "чашечки". Их наполняют соусом энчилада, мелко нарезанным луком и смесью сыров чеддер и монтерей джек. После 20–25 минут в духовке закуска становится хрустящей и золотистой. Перед подачей ее посыпают сыром котия и подают с гуакамоле.

