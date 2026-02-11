Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57

$43.090.06
51.250.13
ukenru
16:28 • 776 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 4298 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 13078 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 12913 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 17038 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 28420 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 23483 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37913 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 38285 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33760 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.8м/с
86%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 20889 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 16188 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 12129 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 15817 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 12141 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 13083 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 12178 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 15855 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 28422 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 41307 перегляди
Актуальнi люди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Село
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5716:53 • 42 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 2456 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 6842 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 12156 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 30491 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»

Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Акторка Дженніфер Еністон, якій 57 років, підтримує струнку фігуру завдяки періодичному голодуванню та збалансованому харчуванню. Вона поділилася своїм щоденним раціоном та рецептом улюбленої страви.

Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57

Американська акторка Дженніфер Еністон, яка цього року відзначила 57-й день народження, продовжує вражати стрункою та підтягнутою фігурою. Зірці серіалу "Друзі" чудово вдається поєднувати збалансоване харчування, фізичні вправи та відпочинок, щоб підтримувати гарний стан тіла і душі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Як повідомляє джерело, Еністон практикує періодичне голодування, коли 16 годин утримується від їжі, а всі прийоми припадають на восьмигодинне вікно, наприклад з 10:00 до 18:00. Ранок починається зі склянки теплої води з лимоном та кави з знежиреним молоком. На сніданок акторка обирає вівсянку з білком, протеїновий коктейль або яйця, приготовані різними способами. 

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею24.03.25, 16:21 • 42738 переглядiв

"Я знайшла способи готувати яйця по-різному, навіть додаю білок у вівсянку — виходить смачно та поживно", — розповіла Еністон у First For Women. 

Протеїновий коктейль включає банани, чорницю, вишню, порошок зелені, колагенові пептиди, трохи какао, шоколадні краплі стевії та шоколадне мигдальне молоко. На обід акторка полюбляє тунець із салатом з огірка та сочевиці, для перекусів обирає варене яйце, сирні палички або суп. Вечеря часто складається з запеченої курки з цукіні у спіралях та соусом песто. Раз на кілька тижнів Дженіфер дозволяє собі пасту карбонара. 

Дженніфер Еністон викликала чутки про роман із гіпнотерапевтом: пару помітили на Майорці08.07.25, 13:48 • 2807 переглядiв

Акторка також практикує "дні поблажки", коли насолоджується більш ситними стравами, такими як бургери чи піцца. Окремо Еністон поділилася рецептом Enchilada Bites (маленькі мексиканські закуски), який представлений у кулінарній книзі для сімей і дітей. 

Зокрема, Дженніфер дала структурований опис цієї страви. Зокрема, для приготування використовують пшеничні тортильї, з яких вирізають невеликі кружальця та викладають у форму для мафінів, формуючи "чашечки". Їх наповнюють соусом енчілада, дрібно нарізаною цибулею та сумішшю сирів чеддер і монтерей джек. Після 20–25 хвилин у духовці закуска стає хрусткою та золотистою. Перед подачею її посипають сиром котія та подають із гуакамоле.

Переслідувач Дженніфер Еністон ввірвався на віллу зірки: тепер він звинувачений і чекає на психіатричну експертизу09.05.25, 16:41 • 36242 перегляди

Станіслав Кармазін

УНН Lite
Серіали