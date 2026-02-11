Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57

Американська акторка Дженніфер Еністон, яка цього року відзначила 57-й день народження, продовжує вражати стрункою та підтягнутою фігурою. Зірці серіалу "Друзі" чудово вдається поєднувати збалансоване харчування, фізичні вправи та відпочинок, щоб підтримувати гарний стан тіла і душі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Як повідомляє джерело, Еністон практикує періодичне голодування, коли 16 годин утримується від їжі, а всі прийоми припадають на восьмигодинне вікно, наприклад з 10:00 до 18:00. Ранок починається зі склянки теплої води з лимоном та кави з знежиреним молоком. На сніданок акторка обирає вівсянку з білком, протеїновий коктейль або яйця, приготовані різними способами.

"Я знайшла способи готувати яйця по-різному, навіть додаю білок у вівсянку — виходить смачно та поживно", — розповіла Еністон у First For Women.

Протеїновий коктейль включає банани, чорницю, вишню, порошок зелені, колагенові пептиди, трохи какао, шоколадні краплі стевії та шоколадне мигдальне молоко. На обід акторка полюбляє тунець із салатом з огірка та сочевиці, для перекусів обирає варене яйце, сирні палички або суп. Вечеря часто складається з запеченої курки з цукіні у спіралях та соусом песто. Раз на кілька тижнів Дженіфер дозволяє собі пасту карбонара.

Акторка також практикує "дні поблажки", коли насолоджується більш ситними стравами, такими як бургери чи піцца. Окремо Еністон поділилася рецептом Enchilada Bites (маленькі мексиканські закуски), який представлений у кулінарній книзі для сімей і дітей.

Зокрема, Дженніфер дала структурований опис цієї страви. Зокрема, для приготування використовують пшеничні тортильї, з яких вирізають невеликі кружальця та викладають у форму для мафінів, формуючи "чашечки". Їх наповнюють соусом енчілада, дрібно нарізаною цибулею та сумішшю сирів чеддер і монтерей джек. Після 20–25 хвилин у духовці закуска стає хрусткою та золотистою. Перед подачею її посипають сиром котія та подають із гуакамоле.

