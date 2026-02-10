Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкция

Украина вводит whitelist-режим для терминалов Starlink, чтобы связь работала у гражданских и бизнеса, но была недоступна для врага. Для этого владельцам нужно один раз верифицировать свой терминал. Подробнее о том, как сделать это пошагово и просто расскажет УНН.

Whitelist – это перечень проверенных терминалов Starlink. Неверифицированные устройства со временем могут быть отключены. Процедура регистрации Starlink бесплатна и обязательна для физических лиц, ФЛП и бизнеса. Для Сил обороны действует отдельный защищенный алгоритм, поэтому эта инструкция их не касается, утверждают в министерстве цифровой трансформации Украины.

Услуга доступна с 3 февраля в ЦПАУ для физических лиц и ФЛП, и через портал Дия для юридических лиц.

Что нужно подготовить заранее

Перед регистрацией найдите данные своего Starlink. Они понадобятся независимо от способа подачи:

- KIT- это уникальный идентификатор терминала, который находится в настройках официального приложения Starlink (требует подключения к WiFi);

- UTID (Target ID) или Dish ID - идентификатор антенны;- номер учетной записи пользователя на портале Starlink (при наличии).

Важно: чтобы найти UTID (Target ID) без подключения Starlink к интернету, для этого воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Зайдите в приложение Starlink.

2. В нижнем углу нажмите кнопку "Информация" (i).

3. Найдите пункт Target ID / Целевой идентификатор – это и есть нужный UTID.

Как зарегистрировать Starlink в ЦПАУ (для физических лиц и ФЛП)

Обратиться можно в любой ЦПАУ.

Шаг 1. Подготовьте документы

Возьмите с собой:

- паспорт (ID-карта или книжечка);

- РНУКПН (идентификационный код).

Шаг 2. Зарегистрируйтесь в электронной очереди:

- зайдите в ЦПАУ и подойдите к электронному табло.

- нажмите "Подать документы".

- выберите "Относительно других услуг".

- далее - "Другие услуги".

- получите талон и ожидайте вызова инспектором.

Шаг 3. Подайте заявку

Сообщите администратору, что хотите внести терминал Starlink в whitelist. Работник ЦПАУ проверит документы, примет данные терминала и оформит заявку.

После этого ваш Starlink будет внесен в белый список и будет работать без ограничений.

Лимиты для физических лиц и ФЛП:

- 1 терминал без физического наличия устройства;

- до 3 терминалов при условии физического показа оборудования.

Как зарегистрировать Starlink через Дию (для бизнеса)

Для юридических лиц процедура полностью онлайн.

Что нужно:

- KIT-номер (при наличии);

- UTID (Target ID) или Dish ID;

- номер учетной записи в приложении Starlink;

- КЭП юридического лица.

Поэтапно:

1. Зайдите на Портал Дия и авторизуйтесь с помощью КЭП юридического лица.

2. Найдите услугу "Уведомление об использовании терминалов Starlink".

3. Данные компании подтянутся автоматически, а вы вручную внесите информацию о терминалах и номер учетной записи.

4. Проверьте заявление и подпишите его КЭПом.

5. Заявление автоматически передается в Минцифры.

Лимиты для бизнеса:

до 10 терминалов - для обычных юрлиц;

без ограничений - для предприятий со статусом критически важных.

Почему это важно

Whitelist - это не бюрократия, а элемент безопасности. Такая процедура позволяет Украине контролировать работу спутниковой связи во время войны и предотвращать ее использование врагом.