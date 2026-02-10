Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкция
Киев • УНН
Украина вводит whitelist-режим для терминалов Starlink, чтобы обеспечить связь для гражданских и бизнеса, но заблокировать его для врага. Владельцам необходимо одноразово верифицировать свой терминал через ЦНАП или Дию.
Украина вводит whitelist-режим для терминалов Starlink, чтобы связь работала у гражданских и бизнеса, но была недоступна для врага. Для этого владельцам нужно один раз верифицировать свой терминал. Подробнее о том, как сделать это пошагово и просто расскажет УНН.
Whitelist – это перечень проверенных терминалов Starlink. Неверифицированные устройства со временем могут быть отключены. Процедура регистрации Starlink бесплатна и обязательна для физических лиц, ФЛП и бизнеса. Для Сил обороны действует отдельный защищенный алгоритм, поэтому эта инструкция их не касается, утверждают в министерстве цифровой трансформации Украины.
Услуга доступна с 3 февраля в ЦПАУ для физических лиц и ФЛП, и через портал Дия для юридических лиц.
Что нужно подготовить заранее
Перед регистрацией найдите данные своего Starlink. Они понадобятся независимо от способа подачи:
- KIT- это уникальный идентификатор терминала, который находится в настройках официального приложения Starlink (требует подключения к WiFi);
- UTID (Target ID) или Dish ID - идентификатор антенны;- номер учетной записи пользователя на портале Starlink (при наличии).
Важно: чтобы найти UTID (Target ID) без подключения Starlink к интернету, для этого воспользуйтесь следующей инструкцией:
1. Зайдите в приложение Starlink.
2. В нижнем углу нажмите кнопку "Информация" (i).
3. Найдите пункт Target ID / Целевой идентификатор – это и есть нужный UTID.
Как зарегистрировать Starlink в ЦПАУ (для физических лиц и ФЛП)
Обратиться можно в любой ЦПАУ.
Шаг 1. Подготовьте документы
Возьмите с собой:
- паспорт (ID-карта или книжечка);
- РНУКПН (идентификационный код).
Шаг 2. Зарегистрируйтесь в электронной очереди:
- зайдите в ЦПАУ и подойдите к электронному табло.
- нажмите "Подать документы".
- выберите "Относительно других услуг".
- далее - "Другие услуги".
- получите талон и ожидайте вызова инспектором.
Шаг 3. Подайте заявку
Сообщите администратору, что хотите внести терминал Starlink в whitelist. Работник ЦПАУ проверит документы, примет данные терминала и оформит заявку.
После этого ваш Starlink будет внесен в белый список и будет работать без ограничений.
Лимиты для физических лиц и ФЛП:
- 1 терминал без физического наличия устройства;
- до 3 терминалов при условии физического показа оборудования.
Как зарегистрировать Starlink через Дию (для бизнеса)
Для юридических лиц процедура полностью онлайн.
Что нужно:
- KIT-номер (при наличии);
- UTID (Target ID) или Dish ID;
- номер учетной записи в приложении Starlink;
- КЭП юридического лица.
Поэтапно:
1. Зайдите на Портал Дия и авторизуйтесь с помощью КЭП юридического лица.
2. Найдите услугу "Уведомление об использовании терминалов Starlink".
3. Данные компании подтянутся автоматически, а вы вручную внесите информацию о терминалах и номер учетной записи.
4. Проверьте заявление и подпишите его КЭПом.
5. Заявление автоматически передается в Минцифры.
Лимиты для бизнеса:
- до 10 терминалов - для обычных юрлиц;
- без ограничений - для предприятий со статусом критически важных.
Почему это важно
Whitelist - это не бюрократия, а элемент безопасности. Такая процедура позволяет Украине контролировать работу спутниковой связи во время войны и предотвращать ее использование врагом.