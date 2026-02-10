Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Ексклюзив
13:08 • 3218 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 8134 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 7484 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 12337 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
09:19 • 14333 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 25511 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 34310 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30593 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27810 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 23251 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.4м/с
61%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням10 лютого, 04:59 • 22414 перегляди
Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм10 лютого, 05:20 • 11847 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto10 лютого, 06:01 • 16355 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo08:49 • 16158 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 9092 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 1528 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 12315 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 9224 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 33575 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 41684 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Оксана Маркарова
Руслан Кравченко
Володимир Омелян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Село
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 17123 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 18805 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 18905 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 45113 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 47059 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення

Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція

Київ • УНН

 • 1546 перегляди

Україна вводить whitelist-режим для терміналів Starlink, щоб забезпечити зв'язок для цивільних та бізнесу, але заблокувати його для ворога. Власникам необхідно одноразово верифікувати свій термінал через ЦНАП або Дію.

Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція

Україна впроваджує whitelist-режим для терміналів Starlink, щоб звʼязок працював у цивільних і бізнесу, але був недоступний для ворога. Для цього власникам потрібно один раз верифікувати свій термінал. Детальніше про те, як зробити це покроково та просто розповість УНН.

Whitelist – це перелік перевірених терміналів Starlink. Неверифіковані пристрої згодом можуть бути відключені. Процедура реєстрації Starlink безоплатна й обов’язкова для фізичних осіб, ФОПів та бізнесу. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм, тож ця інструкція їх не стосується,  стверджують у міністерстві цифрової трансформації України.

Послуга доступна з 3 лютого  у ЦНАПах для фізичних осіб та ФОП, і через портал Дія  для юридичних осіб.

Що потрібно підготувати заздалегідь

Перед реєстрацією знайдіть дані свого Starlink. Вони знадобляться незалежно від способу подачі:

- KIT-  це унікальний ідентифікатор термінала, який знаходиться в налаштуваннях офіційного застосунку Starlink (потребує підключення до WiFi);

- UTID (Target ID) або Dish ID - ідентифікатор антени;- номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).

Важливо: щоб знайти UTID (Target ID) без підключення Starlink до інтернету, для цього скористайтесь наступною інструкцією:

1. Зайдіть у застосунок Starlink.

2. У нижньому кутку натисніть кнопку "Інформація" (i).

3. Знайдіть пункт Target ID / Цільовий ідентифікатор – це і є потрібний UTID.

Як зареєструвати Starlink у ЦНАП (для фізичних осіб і ФОП)

Звернутися можна в будь-який ЦНАП. 

Крок 1. Підготуйте документи

Візьміть із собою:

- паспорт (ID-картка або книжечка);

- РНОКПП (ідентифікаційний код).

Крок 2. Зареєструйтесь в електронній черзі:

- зайдіть у ЦНАП і підійдіть до електронного табло.

- натисніть "Подати документи".

- оберіть "Щодо інших послуг".

- далі - "Інші послуги".

- отримайте талон і очікуйте виклику інспектором.

Крок 3. Подайте заявку

Повідомте адміністратора, що хочете внести термінал Starlink у whitelist. Працівник ЦНАП перевірить документи, прийме дані термінала та оформить заявку.

Після цього ваш Starlink буде внесено до білого списку й працюватиме без обмежень.

Ліміти для фізичних осіб і ФОП:

- 1 термінал без фізичної наявності пристрою;

- до 3 терміналів за умови фізичного показу обладнання.

Як зареєструвати Starlink через Дію (для бізнесу)

Для юридичних осіб процедура повністю онлайн.

Що потрібно:

- KIT-номер (за наявності);

- UTID (Target ID) або Dish ID;

- номер облікового запису у додатку Starlink;

- КЕП юридичної особи.

Поетапно:

1. Зайдіть на Портал Дія та авторизуйтесь за допомогою КЕП юридичної особи.

2. Знайдіть послугу "Повідомлення про використання терміналів Starlink".

3. Дані компанії підтягнуться автоматично, а ви вручну внесіть інформацію про термінали і номер опублікового запису.

4. Перевірте заяву та підпишіть її КЕПом.

5. Заява автоматично передається до Мінцифри.

Ліміти для бізнесу:

  • до 10 терміналів - для звичайних юросіб;
    • без обмежень - для підприємств зі статусом критично важливих.

      Чому це важливо

      Whitelist - це не бюрократія, а елемент безпеки. Така процедура дозволяє Україні контролювати роботу супутникового звʼязку під час війни й запобігати його використанню ворогом. 

      Алла Кіосак

      СуспільствоТехнологіїПублікації
      Техніка
      Війна в Україні
      Starlink
      Україна