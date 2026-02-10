Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція
Київ • УНН
Україна вводить whitelist-режим для терміналів Starlink, щоб забезпечити зв'язок для цивільних та бізнесу, але заблокувати його для ворога. Власникам необхідно одноразово верифікувати свій термінал через ЦНАП або Дію.
Україна впроваджує whitelist-режим для терміналів Starlink, щоб звʼязок працював у цивільних і бізнесу, але був недоступний для ворога. Для цього власникам потрібно один раз верифікувати свій термінал. Детальніше про те, як зробити це покроково та просто розповість УНН.
Whitelist – це перелік перевірених терміналів Starlink. Неверифіковані пристрої згодом можуть бути відключені. Процедура реєстрації Starlink безоплатна й обов’язкова для фізичних осіб, ФОПів та бізнесу. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм, тож ця інструкція їх не стосується, стверджують у міністерстві цифрової трансформації України.
Послуга доступна з 3 лютого у ЦНАПах для фізичних осіб та ФОП, і через портал Дія для юридичних осіб.
Що потрібно підготувати заздалегідь
Перед реєстрацією знайдіть дані свого Starlink. Вони знадобляться незалежно від способу подачі:
- KIT- це унікальний ідентифікатор термінала, який знаходиться в налаштуваннях офіційного застосунку Starlink (потребує підключення до WiFi);
- UTID (Target ID) або Dish ID - ідентифікатор антени;- номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).
Важливо: щоб знайти UTID (Target ID) без підключення Starlink до інтернету, для цього скористайтесь наступною інструкцією:
1. Зайдіть у застосунок Starlink.
2. У нижньому кутку натисніть кнопку "Інформація" (i).
3. Знайдіть пункт Target ID / Цільовий ідентифікатор – це і є потрібний UTID.
Як зареєструвати Starlink у ЦНАП (для фізичних осіб і ФОП)
Звернутися можна в будь-який ЦНАП.
Крок 1. Підготуйте документи
Візьміть із собою:
- паспорт (ID-картка або книжечка);
- РНОКПП (ідентифікаційний код).
Крок 2. Зареєструйтесь в електронній черзі:
- зайдіть у ЦНАП і підійдіть до електронного табло.
- натисніть "Подати документи".
- оберіть "Щодо інших послуг".
- далі - "Інші послуги".
- отримайте талон і очікуйте виклику інспектором.
Крок 3. Подайте заявку
Повідомте адміністратора, що хочете внести термінал Starlink у whitelist. Працівник ЦНАП перевірить документи, прийме дані термінала та оформить заявку.
Після цього ваш Starlink буде внесено до білого списку й працюватиме без обмежень.
Ліміти для фізичних осіб і ФОП:
- 1 термінал без фізичної наявності пристрою;
- до 3 терміналів за умови фізичного показу обладнання.
Як зареєструвати Starlink через Дію (для бізнесу)
Для юридичних осіб процедура повністю онлайн.
Що потрібно:
- KIT-номер (за наявності);
- UTID (Target ID) або Dish ID;
- номер облікового запису у додатку Starlink;
- КЕП юридичної особи.
Поетапно:
1. Зайдіть на Портал Дія та авторизуйтесь за допомогою КЕП юридичної особи.
2. Знайдіть послугу "Повідомлення про використання терміналів Starlink".
3. Дані компанії підтягнуться автоматично, а ви вручну внесіть інформацію про термінали і номер опублікового запису.
4. Перевірте заяву та підпишіть її КЕПом.
5. Заява автоматично передається до Мінцифри.
Ліміти для бізнесу:
- до 10 терміналів - для звичайних юросіб;
- без обмежень - для підприємств зі статусом критично важливих.
Чому це важливо
Whitelist - це не бюрократія, а елемент безпеки. Така процедура дозволяє Україні контролювати роботу супутникового звʼязку під час війни й запобігати його використанню ворогом.