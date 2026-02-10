Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція

Україна впроваджує whitelist-режим для терміналів Starlink, щоб звʼязок працював у цивільних і бізнесу, але був недоступний для ворога. Для цього власникам потрібно один раз верифікувати свій термінал. Детальніше про те, як зробити це покроково та просто розповість УНН.

Whitelist – це перелік перевірених терміналів Starlink. Неверифіковані пристрої згодом можуть бути відключені. Процедура реєстрації Starlink безоплатна й обов’язкова для фізичних осіб, ФОПів та бізнесу. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм, тож ця інструкція їх не стосується, стверджують у міністерстві цифрової трансформації України.

Послуга доступна з 3 лютого у ЦНАПах для фізичних осіб та ФОП, і через портал Дія для юридичних осіб.

Що потрібно підготувати заздалегідь

Перед реєстрацією знайдіть дані свого Starlink. Вони знадобляться незалежно від способу подачі:

- KIT- це унікальний ідентифікатор термінала, який знаходиться в налаштуваннях офіційного застосунку Starlink (потребує підключення до WiFi);

- UTID (Target ID) або Dish ID - ідентифікатор антени;- номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).

Важливо: щоб знайти UTID (Target ID) без підключення Starlink до інтернету, для цього скористайтесь наступною інструкцією:

1. Зайдіть у застосунок Starlink.

2. У нижньому кутку натисніть кнопку "Інформація" (i).

3. Знайдіть пункт Target ID / Цільовий ідентифікатор – це і є потрібний UTID.

Як зареєструвати Starlink у ЦНАП (для фізичних осіб і ФОП)

Звернутися можна в будь-який ЦНАП.

Крок 1. Підготуйте документи

Візьміть із собою:

- паспорт (ID-картка або книжечка);

- РНОКПП (ідентифікаційний код).

Крок 2. Зареєструйтесь в електронній черзі:

- зайдіть у ЦНАП і підійдіть до електронного табло.

- натисніть "Подати документи".

- оберіть "Щодо інших послуг".

- далі - "Інші послуги".

- отримайте талон і очікуйте виклику інспектором.

Крок 3. Подайте заявку

Повідомте адміністратора, що хочете внести термінал Starlink у whitelist. Працівник ЦНАП перевірить документи, прийме дані термінала та оформить заявку.

Після цього ваш Starlink буде внесено до білого списку й працюватиме без обмежень.

Ліміти для фізичних осіб і ФОП:

- 1 термінал без фізичної наявності пристрою;

- до 3 терміналів за умови фізичного показу обладнання.

Як зареєструвати Starlink через Дію (для бізнесу)

Для юридичних осіб процедура повністю онлайн.

Що потрібно:

- KIT-номер (за наявності);

- UTID (Target ID) або Dish ID;

- номер облікового запису у додатку Starlink;

- КЕП юридичної особи.

Поетапно:

1. Зайдіть на Портал Дія та авторизуйтесь за допомогою КЕП юридичної особи.

2. Знайдіть послугу "Повідомлення про використання терміналів Starlink".

3. Дані компанії підтягнуться автоматично, а ви вручну внесіть інформацію про термінали і номер опублікового запису.

4. Перевірте заяву та підпишіть її КЕПом.

5. Заява автоматично передається до Мінцифри.

Ліміти для бізнесу:

до 10 терміналів - для звичайних юросіб;

без обмежень - для підприємств зі статусом критично важливих.

Чому це важливо

Whitelist - це не бюрократія, а елемент безпеки. Така процедура дозволяє Україні контролювати роботу супутникового звʼязку під час війни й запобігати його використанню ворогом.