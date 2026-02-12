Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW

Кремль подчиняет два основных учреждения безопасности РФ начальнику Генерального штаба, генералу армии Валерию Герасимову, лояльному российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что Путин 11 февраля подписал указ о назначении Генерального штаба России главным командным органом войск Росгвардии. Указом, в частности, предусматривается, что:

Генеральный штаб будет организовывать командование и управление (C2) войсками Росгвардии и их применение в мирное и военное время;

будет участвовать в разработке планов развития войск Росгвардии;

будет поддерживать боевую и мобилизационную готовность Росгвардии.

Указ также предусматривает, что Генеральный штаб отвечает за подготовку, боевое обеспечение, организацию разведки и разработку систем C2 для войск Росгвардии. При этом 3 февраля российский инсайдерский источник заявил, что Совет безопасности России планирует ликвидировать Министерство по чрезвычайным ситуациям и объединить часть его сотрудников с Росгвардией.

Источник ISW утверждает, что Совет безопасности РФ может переместить спасательный корпус МЧС, состоящий примерно из 50 000 сотрудников, в Росгвардию и пополнить корпус саперами "и другими неопределенными специалистами".

Путин, вероятно, стремится к этим изменениям для защиты своего режима, особенно учитывая, что Росгвардия не смогла вступить в бой с силами "Вагнера" во время мятежа в июне 2023 года... Путин, возможно, воспринимал Росгвардию как новую угрозу для своего режима, особенно после недостаточной реакции Росгвардии на мятеж 2023 года и после того, как руководство Росгвардии попыталось использовать мятеж и военные неудачи России в Украине для расширения своей власти - указывают аналитики.

Там предполагают, что подчинение Росгвардии Генеральному штабу является продолжением усилий Путина по централизации нерегулярных сил, воюющих в Украине, под командованием Министерства обороны России, подобно тому, как Африканский корпус Министерства обороны России заменил "группу Вагнера" после мятежа.

"Подчинение Росгвардии и частей главнокомандования обороной России Генеральному штабу значительно усилит контроль Герасимова над российскими силовиками, что подчеркивает, что Путин вознаграждает Герасимова за его лояльность, и что Герасимов сохраняет центральное место в близком окружении Путина", - резюмируют в ISW.

