Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW

Владимир Путин подписал указ, которым подчинил Росгвардию Генеральному штабу РФ во главе с Валерием Герасимовым. Это усилит контроль Герасимова над силовиками, вознаграждая его лояльность.
Кремль подчиняет два основных учреждения безопасности РФ начальнику Генерального штаба, генералу армии Валерию Герасимову, лояльному российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что Путин 11 февраля подписал указ о назначении Генерального штаба России главным командным органом войск Росгвардии. Указом, в частности, предусматривается, что:
- Генеральный штаб будет организовывать командование и управление (C2) войсками Росгвардии и их применение в мирное и военное время;
- будет участвовать в разработке планов развития войск Росгвардии;
- будет поддерживать боевую и мобилизационную готовность Росгвардии.
Указ также предусматривает, что Генеральный штаб отвечает за подготовку, боевое обеспечение, организацию разведки и разработку систем C2 для войск Росгвардии. При этом 3 февраля российский инсайдерский источник заявил, что Совет безопасности России планирует ликвидировать Министерство по чрезвычайным ситуациям и объединить часть его сотрудников с Росгвардией.
Источник ISW утверждает, что Совет безопасности РФ может переместить спасательный корпус МЧС, состоящий примерно из 50 000 сотрудников, в Росгвардию и пополнить корпус саперами "и другими неопределенными специалистами".
Путин, вероятно, стремится к этим изменениям для защиты своего режима, особенно учитывая, что Росгвардия не смогла вступить в бой с силами "Вагнера" во время мятежа в июне 2023 года... Путин, возможно, воспринимал Росгвардию как новую угрозу для своего режима, особенно после недостаточной реакции Росгвардии на мятеж 2023 года и после того, как руководство Росгвардии попыталось использовать мятеж и военные неудачи России в Украине для расширения своей власти
Там предполагают, что подчинение Росгвардии Генеральному штабу является продолжением усилий Путина по централизации нерегулярных сил, воюющих в Украине, под командованием Министерства обороны России, подобно тому, как Африканский корпус Министерства обороны России заменил "группу Вагнера" после мятежа.
"Подчинение Росгвардии и частей главнокомандования обороной России Генеральному штабу значительно усилит контроль Герасимова над российскими силовиками, что подчеркивает, что Путин вознаграждает Герасимова за его лояльность, и что Герасимов сохраняет центральное место в близком окружении Путина", - резюмируют в ISW.
Напомним
