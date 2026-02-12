$43.090.06
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 11488 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 20948 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 16884 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 17054 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 17772 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 25460 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 18115 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21406 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 35337 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25093 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Владимир Путин подписал указ, которым подчинил Росгвардию Генеральному штабу РФ во главе с Валерием Герасимовым. Это усилит контроль Герасимова над силовиками, вознаграждая его лояльность.

Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW

Кремль подчиняет два основных учреждения безопасности РФ начальнику Генерального штаба, генералу армии Валерию Герасимову, лояльному российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что Путин 11 февраля подписал указ о назначении Генерального штаба России главным командным органом войск Росгвардии. Указом, в частности, предусматривается, что:

  • Генеральный штаб будет организовывать командование и управление (C2) войсками Росгвардии и их применение в мирное и военное время;
    • будет участвовать в разработке планов развития войск Росгвардии;
      • будет поддерживать боевую и мобилизационную готовность Росгвардии.

        Указ также предусматривает, что Генеральный штаб отвечает за подготовку, боевое обеспечение, организацию разведки и разработку систем C2 для войск Росгвардии. При этом 3 февраля российский инсайдерский источник заявил, что Совет безопасности России планирует ликвидировать Министерство по чрезвычайным ситуациям и объединить часть его сотрудников с Росгвардией.

        Источник ISW утверждает, что Совет безопасности РФ может переместить спасательный корпус МЧС, состоящий примерно из 50 000 сотрудников, в Росгвардию и пополнить корпус саперами "и другими неопределенными специалистами".

        Путин, вероятно, стремится к этим изменениям для защиты своего режима, особенно учитывая, что Росгвардия не смогла вступить в бой с силами "Вагнера" во время мятежа в июне 2023 года... Путин, возможно, воспринимал Росгвардию как новую угрозу для своего режима, особенно после недостаточной реакции Росгвардии на мятеж 2023 года и после того, как руководство Росгвардии попыталось использовать мятеж и военные неудачи России в Украине для расширения своей власти

        - указывают аналитики.

        Там предполагают, что подчинение Росгвардии Генеральному штабу является продолжением усилий Путина по централизации нерегулярных сил, воюющих в Украине, под командованием Министерства обороны России, подобно тому, как Африканский корпус Министерства обороны России заменил "группу Вагнера" после мятежа.

        "Подчинение Росгвардии и частей главнокомандования обороной России Генеральному штабу значительно усилит контроль Герасимова над российскими силовиками, что подчеркивает, что Путин вознаграждает Герасимова за его лояльность, и что Герасимов сохраняет центральное место в близком окружении Путина", - резюмируют в ISW.

        Напомним

        ЕС потребует уступок от РФ в рамках мирного урегулирования в Украине: среди них - сокращение вооруженных сил.

        Столь же лживо, как и доклад герасимова путину: источник опровергает информацию о ликвидации бойцов ГУР в районе Покровска01.11.25, 13:09 • 5162 просмотра

        Вадим Хлюдзинский

