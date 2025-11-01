Столь же лживо, как и доклад герасимова путину: источник опровергает информацию о ликвидации бойцов ГУР в районе Покровска
Киев • УНН
Информация российского минобороны о ликвидации 11 бойцов ГУР под Покровском не соответствует действительности. Украинская разведка проводит стабилизационные мероприятия в районе Покровска.
В Покровске Донецкой области продолжаются стабилизационные мероприятия с участием Главного управления разведки Минобороны Украины, а информация о ликвидации бойцов в указанном районе не соответствует действительности. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.
Подробности
Как вчера сообщал УНН, корреспондент The Economist Оливер Кэрролл утверждал, что бойцы ГУР проводят контрнаступательную операцию под Покровском.
"Выяснилось, что военная разведка Украины проводит смелое контрнаступление вблизи Покровска, чтобы восстановить работу ключевых логистических линий. На видео, которыми я поделился, якобы видно десант вертолетов в районах, которые Россия утверждает, что контролирует", - сообщил Кэрролл.
Источники УНН подтвердили информацию о контратаке, а также подлинность видео, которое показал Кэрролл.
Сегодня, 1 ноября, российское минобороны заявило, что войска РФ "предотвратили высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе примерно в 1 км к северо-западу от окраины населенного пункта Красноармейск (Покровск - ред.) Донецкой Народной Республики. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены".
Источники УНН сообщают, что "указанная информация настолько же лжива, как и доклад Герасимова Путину несколько дней назад, что Покровск окружен".
По словам источника, бойцы украинской разведки проводят стабилизационные действия под руководством главы ГУР Кирилла Буданова в определенном районе Покровска.