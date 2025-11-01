$42.080.01
Настільки ж брехлива, як і доповідь герасимова путіну: джерело спростовує інформацію про ліквідацію бійців ГУР в районі Покровська

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Інформація російського міноборони про ліквідацію 11 бійців ГУР під Покровськом не відповідає дійсності. Українська розвідка проводить стабілізаційні заходи в районі Покровська.

Настільки ж брехлива, як і доповідь герасимова путіну: джерело спростовує інформацію про ліквідацію бійців ГУР в районі Покровська

У Покровську на Донеччині тривають стабілізаційні заходи за участю Головного управління розвідки Міноборони України, а інформація про ліквідацію бійців у вказаному районі не відповідає дійсності. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як вчора повідомляв УНН, кореспондент The Economist Олівер Керролл стверджував, що бійці ГУР проводять контрнаступальну операцію під Покровськом.

"З'ясувалося, що військова розвідка України проводить сміливий контрнаступ поблизу Покровська, щоб відновити роботу ключових логістичних ліній. На відео, якими я поділився, нібито видно десант гелікоптерів у районах, які росія стверджує, що контролює", - повідомив Керролл.

Джерела УНН підтвердили інформацію про контратаку, а також справжність відео, яке показав Керролл.

ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело31.10.25, 22:50 • 28472 перегляди

Сьогодні, 1 листопада, російське міноборони заявило, що війська рф "запобігли висадці з вертольота групи сил спеціальних операцій ГУР в районі приблизно за 1 км на північний захід від околиці населеного пункту Красноармійськ (Покровськ - ред.) Донецької Народної Республіки. Всі 11 осіб, які висадилися з вертольота, знищені".

Джерела УНН повідомляють, що "вказана інформація настільки ж брехлива, як і доповідь герасимова путіну декілька днів тому, що Покровськ оточений".

За словами джерела, бійці української розвідки проводять стабілізаційні дії під керівництвом очільника ГУР Кирила Буданова у визначеному районі Покровська.

Павло Башинський

