путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW
Київ • УНН
володимир путін підписав указ, яким підпорядкував росгвардію генеральному штабу рф на чолі з валерієм герасимовим. Це посилить контроль герасимова над силовиками, винагороджуючи його лояльність.
кремль підпорядковує дві основні безпекові установи рф начальнику генерального штабу, генералу армії валерію герасимову, лояльному до російського диктатора володимир путіна. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що путін 11 лютого підписав указ про призначення генерального штабу росії головним командним органом військ росгвардії. Указом. зокрема, передбачається, що:
- генеральний штаб організовуватиме командування та управління (C2) військами росгвардії та їх застосування в мирний та воєнний час;
- братиме участь у розробці планів розвитку військ росгвардії;
- підтримуватиме бойову та мобілізаційну готовність росгвардії.
Указ також передбачає, що генеральний штаб відповідає за підготовку, бойове забезпечення, організацію розвідки та розробку систем C2 для військ росгвардії. При цьому 3 лютого російське інсайдерське джерело заявило, що рада безпеки росії планує ліквідувати міністерство надзвичайних ситуацій та об'єднати частину його співробітників з росгвардією.
Джерело ISW стверджує, що рада безпеки рф може перемістити рятувальний корпус МЧС, що складається приблизно з 50 000 співробітників, до росгвардії та поповнити корпус саперами "та іншими невизначеними спеціалістами".
путін, імовірно, прагне цих змін для захисту свого режиму, особливо враховуючи, що росгвардія не змогла вступити в бій із силами "вагнера" під час заколоту у червні 2023 року ... путін, можливо, сприймав росгвардію як нову загрозу для свого режиму, особливо після недостатньої реакції росгвардії на заколот 2023 року та після того, як керівництво росгвардії спробувало використати заколот та військові невдачі росії в Україні для розширення своєї влади
Там припускають, що підпорядкування росгвардії генеральному штабу є продовженням зусиль путіна щодо централізації нерегулярних сил, що воюють в Україні, під командуванням міністерства оборони росії, подібно до того, як африканський корпус міністерства оборони росії замінив "групу вагнера" після заколоту.
"Підпорядкування росгвардії та частин головнокомандування обороною росії генеральному штабу значно посилить контроль герасимова над російськими силовиками, що підкреслює, що путін винагороджує герасимова за його лояльність, і що герасимов зберігає центральне місце у близькому оточенні путіна", - резюмують в ISW.
Нагадаємо
