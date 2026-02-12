$43.090.06
51.250.13
ukenru
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 11275 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 20370 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 16493 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 16670 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 17480 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 25196 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 18018 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21348 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 35212 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25060 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW

Київ • УНН

 • 28 перегляди

володимир путін підписав указ, яким підпорядкував росгвардію генеральному штабу рф на чолі з валерієм герасимовим. Це посилить контроль герасимова над силовиками, винагороджуючи його лояльність.

путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW

кремль підпорядковує дві основні безпекові установи рф начальнику генерального штабу, генералу армії валерію герасимову, лояльному до російського диктатора володимир путіна. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що путін 11 лютого підписав указ про призначення генерального штабу росії головним командним органом військ росгвардії. Указом. зокрема, передбачається, що:

  • генеральний штаб організовуватиме командування та управління (C2) військами росгвардії та їх застосування в мирний та воєнний час;
    • братиме участь у розробці планів розвитку військ росгвардії;
      • підтримуватиме бойову та мобілізаційну готовність росгвардії.

        Указ також передбачає, що генеральний штаб відповідає за підготовку, бойове забезпечення, організацію розвідки та розробку систем C2 для військ росгвардії. При цьому 3 лютого російське інсайдерське джерело заявило, що рада безпеки росії планує ліквідувати міністерство надзвичайних ситуацій та об'єднати частину його співробітників з росгвардією.

        Джерело ISW стверджує, що рада безпеки рф може перемістити рятувальний корпус МЧС, що складається приблизно з 50 000 співробітників, до росгвардії та поповнити корпус саперами "та іншими невизначеними спеціалістами".

        путін, імовірно, прагне цих змін для захисту свого режиму, особливо враховуючи, що росгвардія не змогла вступити в бій із силами "вагнера" під час заколоту у червні 2023 року ... путін, можливо, сприймав росгвардію як нову загрозу для свого режиму, особливо після недостатньої реакції росгвардії на заколот 2023 року та після того, як керівництво росгвардії спробувало використати заколот та військові невдачі росії в Україні для розширення своєї влади

        - вказують аналітики.

        Там припускають, що підпорядкування росгвардії генеральному штабу є продовженням зусиль путіна щодо централізації нерегулярних сил, що воюють в Україні, під командуванням міністерства оборони росії, подібно до того, як африканський корпус міністерства оборони росії замінив "групу вагнера" після заколоту.

        "Підпорядкування росгвардії та частин головнокомандування обороною росії генеральному штабу значно посилить контроль герасимова над російськими силовиками, що підкреслює, що путін винагороджує герасимова за його лояльність, і що герасимов зберігає центральне місце у близькому оточенні путіна", - резюмують в ISW.

        Нагадаємо

        ЄС вимагатиме поступок від рф у рамках мирного врегулювання в Україні: серед них - скорочення збройних сил.

        Настільки ж брехлива, як і доповідь герасимова путіну: джерело спростовує інформацію про ліквідацію бійців ГУР в районі Покровська 01.11.25, 13:09 • 5162 перегляди

        Вадим Хлюдзинський

        ПолітикаНовини Світу
        Володимир Путін
        Інститут вивчення війни