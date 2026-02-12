путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW

кремль підпорядковує дві основні безпекові установи рф начальнику генерального штабу, генералу армії валерію герасимову, лояльному до російського диктатора володимир путіна. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Зазначається, що путін 11 лютого підписав указ про призначення генерального штабу росії головним командним органом військ росгвардії. Указом. зокрема, передбачається, що:

Указ також передбачає, що генеральний штаб відповідає за підготовку, бойове забезпечення, організацію розвідки та розробку систем C2 для військ росгвардії. При цьому 3 лютого російське інсайдерське джерело заявило, що рада безпеки росії планує ліквідувати міністерство надзвичайних ситуацій та об'єднати частину його співробітників з росгвардією.

Джерело ISW стверджує, що рада безпеки рф може перемістити рятувальний корпус МЧС, що складається приблизно з 50 000 співробітників, до росгвардії та поповнити корпус саперами "та іншими невизначеними спеціалістами".

путін, імовірно, прагне цих змін для захисту свого режиму, особливо враховуючи, що росгвардія не змогла вступити в бій із силами "вагнера" під час заколоту у червні 2023 року ... путін, можливо, сприймав росгвардію як нову загрозу для свого режиму, особливо після недостатньої реакції росгвардії на заколот 2023 року та після того, як керівництво росгвардії спробувало використати заколот та військові невдачі росії в Україні для розширення своєї влади