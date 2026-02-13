В Одесской области из-за атаки рф есть погибший и 6 раненых, повреждения в порту
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Одесскую область погиб один человек и шестеро получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии. Целью стали объекты портовой, жилищной, промышленной и энергетической инфраструктуры.
Атака рф на Одесскую область унесла жизнь человека, шестеро ранены, есть повреждения складов с удобрениями в порту, последствия в Одессе, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
В результате ночной атаки врага на Одесскую область один человек погиб, еще шестеро получили ранения
По его словам, состояние троих пострадавших тяжелое, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Целью российских террористов стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры в Одесской области. В порту повреждены склады с удобрениями
По его данным, возникли пожары - загорелись 4 легковых автомобиля и грузовые вагоны.
В Одессе зафиксировано попадание и падение обломков БПЛА на территории автосалона и санатория. Два шахеда попали в квартиры в двух жилых домах, без последующего возгорания
Как отметил Кипер, пожары, возникшие в результате атак, оперативно ликвидированы спасателями.
В ГУ ГСЧС в Одесской области показали последствия атаки рф.
