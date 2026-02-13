$43.030.06
В Одесской области из-за атаки рф есть погибший и 6 раненых, повреждения в порту

Киев • УНН

 • 344 просмотра

В результате ночной атаки на Одесскую область погиб один человек и шестеро получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии. Целью стали объекты портовой, жилищной, промышленной и энергетической инфраструктуры.

В Одесской области из-за атаки рф есть погибший и 6 раненых, повреждения в порту

Атака рф на Одесскую область унесла жизнь человека, шестеро ранены, есть повреждения складов с удобрениями в порту, последствия в Одессе, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

В результате ночной атаки врага на Одесскую область один человек погиб, еще шестеро получили ранения

- написал Кипер.

По его словам, состояние троих пострадавших тяжелое, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Целью российских террористов стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры в Одесской области. В порту повреждены склады с удобрениями

- сообщил Кипер.

По его данным, возникли пожары - загорелись 4 легковых автомобиля и грузовые вагоны.

В Одессе зафиксировано попадание и падение обломков БПЛА на территории автосалона и санатория. Два шахеда попали в квартиры в двух жилых домах, без последующего возгорания

- указал глава ОВА.

Как отметил Кипер, пожары, возникшие в результате атак, оперативно ликвидированы спасателями. 

В ГУ ГСЧС в Одесской области показали последствия атаки рф.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Недвижимость
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса