В Одесской области из-за атаки рф есть погибший и 6 раненых, повреждения в порту

Атака рф на Одесскую область унесла жизнь человека, шестеро ранены, есть повреждения складов с удобрениями в порту, последствия в Одессе, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

В результате ночной атаки врага на Одесскую область один человек погиб, еще шестеро получили ранения

По его словам, состояние троих пострадавших тяжелое, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Целью российских террористов стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры в Одесской области. В порту повреждены склады с удобрениями

По его данным, возникли пожары - загорелись 4 легковых автомобиля и грузовые вагоны.

В Одессе зафиксировано попадание и падение обломков БПЛА на территории автосалона и санатория. Два шахеда попали в квартиры в двух жилых домах, без последующего возгорания