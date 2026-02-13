росія атакувала Україну балістичною ракетою, знешкоджено 111 зі 154 дронів

росія вночі запустила по Україні балістичну ракету та 154 дронів, 111 з останніх збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 лютого (з 18:00 12 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл., а також 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях