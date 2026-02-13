$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 19191 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 41081 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 30127 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 39098 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 31392 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 25792 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 26680 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29535 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 75138 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 51018 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Графики отключений электроэнергии
россия атаковала Украину баллистической ракетой, обезврежено 111 из 154 дронов

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

Ночью 13 февраля россия запустила по Украине баллистическую ракету и 154 дрона. Воздушные силы ВСУ сбили или подавили 111 вражеских целей.

россия атаковала Украину баллистической ракетой, обезврежено 111 из 154 дронов

россия ночью запустила по Украине баллистическую ракету и 154 дрона, 111 из последних сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 февраля (с 18:00 12 февраля) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Курской обл., а также 154 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

В Одесской области из-за атаки рф есть погибший и 6 раненых, повреждения в порту13.02.26, 08:32 • 888 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курская область
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Украина
Донецк