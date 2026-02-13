россия атаковала Украину баллистической ракетой, обезврежено 111 из 154 дронов
Киев • УНН
Ночью 13 февраля россия запустила по Украине баллистическую ракету и 154 дрона. Воздушные силы ВСУ сбили или подавили 111 вражеских целей.
россия ночью запустила по Украине баллистическую ракету и 154 дрона, 111 из последних сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 февраля (с 18:00 12 февраля) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Курской обл., а также 154 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях
Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
В Одесской области из-за атаки рф есть погибший и 6 раненых, повреждения в порту13.02.26, 08:32 • 888 просмотров