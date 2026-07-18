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Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

Часть министров правительства Свириденко сохранили свои должности и в обновленном Кабмине

Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина
Коллаж создан с помощью ИИ

На этой неделе Украина получила новое правительство. Возглавил его уже бывший председатель правления Группы Нафтогаз Сергей Корецкий. Часть министров из правительства Юлии Свириденко сохранили министерские посты, но в Кабмине появились и новые лица. Кто они – читайте в материале УНН

Самая большая интрига 

Но начнем мы с самой большой интриги этого состава Кабмина: не с тех, кто находится на должностях, а с тех, кого на них нет.

Почти сразу после того, как Президент объявил об отставке Свириденко, стало известно, что в новом правительстве не будет Михаила Федорова, по крайней мере на должности министра обороны. Это вызвало возмущение части общества, некоторые даже вышли на митинги. Основной причиной отставки Федорова называли конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. Наличие конфликта в итоге подтвердили и сам Федоров, и Президент Владимир Зеленский. Однако это не утихомирило поток предположений относительно истинных причин отставки Федорова: сторонники считают, что он начал ломать коррупционные схемы в Минобороны, а противники – что наоборот, он построил новые и подмял под себя денежные потоки. 

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал предположение о наличии какого-то личного мотива. 

"Поэтому я выскажу предположение, на которое сегодня никто не обращает внимания, но мне кажется, что именно оно является ключевой причиной этого разрыва. Между ними произошло что-то личное. Произошло, скорее всего, следующее: президент узнал что-то, что задело лично его. И он не мог больше доверять Михаилу так, как он доверял ему все эти годы. Доверял максимально, поверьте. Были трения, и Ермак прессовал Михаила регулярно — это тоже правда, и были разные другие конфликты. Ну, власть без конфликтов невозможна. Но, в конце концов, Михаил всегда был для президента незаменимым лицом", - предположил Кулеба. 

Он добавил, что за семь лет пребывания Федорова в правительстве – он максимально старался концентрировать полномочия на себе, а руководство Минобороны было его мечтой и пиком карьеры.  И в это время он имел максимальное доверие Президента. 

"И, зная законы власти, зная личности вовлеченных в этот процесс игроков, я выдвигаю версию о том, что между президентом и Михаилом сломалось что-то личное. Это настолько сильно влияло на президента, что он больше не мог доверять Михаилу, и все остальные процессы просто наложились на это. То есть шесть месяцев президент уже видел конфликт с Сырским, какие-то там вещи, конфликт вокруг реформы контрактов войска, и сейчас были обвинения — кто и что там неправильно произвел, кто кому-то саботаж устраивал. Но Зеленский так не работает. Можно же было вызвать и сказать: "Теперь это работает и будет работать иначе". Поэтому я думаю, что есть причина в основе всего этого — она личная. О ней никто не говорит", - предположил Кулеба. 

Это предположение имеет право на жизнь хотя бы из-за отчетной пресс-конференции Федорова, которую он дал перед голосованием ВР за новый состав Кабмина, и в которой выступил с довольно резкими заявлениями. Но какие бы причины ни побуждали Президента отправить Федорова в отставку – Зеленский явно не имел намерения идти экс-министру на уступки. Теперь, как ожидается, новым министром обороны станет Евгений Хмара. Пока он временно будет руководить министерством. 

                                                      Евгений Хмара 

Генерал-майор Хмара еще с января 2026 года является и.о. руководителя СБУ, за это время президент так и не подал его кандидатуру на полноправного главу службы. Согласно официальной биографии, Хмара работает в структуре СБУ почти 15 лет. Он один из тех, кто был задействован в операции по освобождению острова Змеиный летом 2022 года.  

Однако Хмара не был первым кандидатом на должность министра обороны, которого рассматривал глава государства. По первоначальному плану пост министра обороны должен был занять глава МВД в правительстве Свириденко – Игорь Клименко. В итоге то ли глава государства передумал, то ли Клименко отказался сам – но в Минобороны он не попал и займет пост секретаря СНБО. 

Еще один министерский портфель, судьба которого пока остается неопределенной – министр иностранных дел. Кандидата на эту должность представляет глава государства – Зеленский этого пока не сделал, вместо этого уже экс-министр Андрей Сибига остался исполнять обязанности главы МИД, но уже с приставкой и.о. 

Новые лица 

Собственно и глава правительства впервые занял пост в Кабмине. До этого Сергей Корецкий более года был председателем правления Группы Нафтогаз, куда перешел с должности директора "Укрнафты" и "Укртатнафты". Корецкий также 5 лет руководил сетью АЗС WOG, а до этого работал в холдинге "Континиум" (которому принадлежит указанная сеть заправок). Основал он и собственный бизнес – кофейную компанию IDEALIST coffee co. 

                                                     Сергей Корецкий 

Нового премьера описывают как человека, умеющего быстро принимать решения и строить эффективную систему управления. В качестве примера приводят тот факт, что под его руководством некогда убыточная "Укрнафта" получила 40 млрд грн чистой прибыли за 2023–2024 годы. После перехода на должность председателя правления "Нафтогаза" Корецкий инициировал полный аудит компании и сократил дублирующие функции. 

Несмотря на то, что Корецкого называют человеком бизнеса, у него есть и определенный политический бэкграунд. Дважды был помощником на общественных началах нардепа Игоря Еремеева (сооснователь холдинговой компании "Континиум", которой принадлежит сеть WOG. Еремеев погиб в 2015 году. Был фигурантом антикоррупционных расследований по тендерным махинациям), а также нардепа Екатерины Ващук (избрана в ВР шестого созыва от Народного блока Литвина). Кроме того, Корецкий неудачно баллотировался в ВР – в 2006 году был в непроходной части партийного списка Народного блока Литвина. 

Среди основных задач на посту премьера Корецкий назвал полное обеспечение Сил обороны Украины и масштабирование украинского оборонно-промышленного комплекса и подготовку к зиме. 

Должность министра внутренних дел получил Иван Выговский, который много лет работает на разных должностях в структурах МВД и полиции. Три года Выговский возглавлял Нацпол. 

                                                         Иван Выговский 

Главный полицейский страны фигурировал в журналистских расследованиях: оказалось, что ООО "Югнефтепродукт" сестры Выговского несколько лет торговал с фигурантами уголовных производств самого Нацпола. Кроме того, расследователи указывали на то, что его родственники обросли разного рода активами, на которые не имели средств. 

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник около года возглавлял Киевскую областную государственную администрацию, до этого был заместителем председателя КОГА. Свой трудовой путь начинал как таможенный брокер, после чего несколько лет работал на разных должностях в Дарницкой РГА столицы, и два года возглавлял эту администрацию, правда как и.о. главы.  

                                                   Николай Калашник 

Министр по делам ветеранов Виталий Ким с 2020 года возглавлял Николаевскую областную государственную администрацию. Ким стал известен на всю страну в начале полномасштабного вторжения благодаря своим видео, в которых рассказывал о защите Николаевщины от врага. До того, как Ким занял должность главы Николаевской ОГА, он занимался собственным бизнесом и занимал ведущие позиции в ряде компаний региона. 

                                                           Виталий Ким 

Впервые попал в состав правительства и кадровый дипломат Всеволод Ченцов, который занял должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. До этого Ченцов работал на различных должностях в МИД, посольствах Украины в Польше, Турции и Представительстве Украины при ЕС.  В 2017 году стал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Нидерландах. Эту должность он занимал до назначения в правительство, совмещая её с руководством Представительством Украины при Евросоюзе. 

                                               Всеволод Ченцов

Министром по делам общин, территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Виталий Безгин - теперь уже экс-нардеп от "Слуги народа". В парламенте Безгин занимался развитием местной власти, проведением децентрализации.

                                                   Виталий Безгин

Ещё один "слуга" – Денис Маслов, занял должность Министра юстиции. Маслов бывший судья Днепровского районного суда города Днепродзержинска, занимался и адвокатской деятельностью. 

                                                     Денис Маслов 

Юлия Мельник

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