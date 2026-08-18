Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве

На заседании фракции с президентом Зеленским представили кандидатуры будущих министров. Среди них Всеволод Ченцов, Виталий Ким и Денис Маслов.