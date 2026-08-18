Денис Маслов
Часть министров правительства Свириденко сохранили свои должности и в обновленном Кабмине.
Верховная Рада одобрила досрочное прекращение полномочий Дениса Маслова и Виталия Безгина. Они были назначены министрами юстиции и по делам общин и ВПЛ соответственно.
Верховная Рада назначила новый Кабмин во главе с Сергеем Корецким. Некоторые министры сохранили должности, а ряд министерств был разделен.
На заседании фракции с президентом Зеленским представили кандидатуры будущих министров. Среди них Всеволод Ченцов, Виталий Ким и Денис Маслов.
Верховная Рада не планирует назначать Дениса Маслова главой Министерства юстиции. Официальная причина – отсутствие замены на должности главы комитета.
Офис Президента назвал Дениса Маслова кандидатом на пост министра юстиции. Ирина Мудрая останется работать в ОП, сосредоточившись на координации вопросов юстиции и правосудия.