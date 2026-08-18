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Денис Маслов

Министр юстиции Украины
Денис Вячеславович Маслов родился 1 августа 1983 года в Кривом Роге. Получил юридическое образование на факультете права Днепровского национального университета имени Олеся Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности «Банковское дело». Прошел путь от судьи Днепровского районного суда города Днепродзержинска до адвоката и арбитражного управляющего. До начала парламентской карьеры занимал руководящие должности в юридических компаниях. В 2020 году избран народным депутатом IX созыва от «Слуги народа» и возглавил Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. 16 июля 2026 года сложил депутатский мандат и перешел в Кабинет министров на должность министра юстиции.
2005–2020
Судья, адвокат, арбитражный управляющий; руководящие должности в юридических компаниях
2020
Избран народным депутатом IX созыва от «Слуги народа»; возглавил Комитет ВР по вопросам правовой политики
2026
Назначен министром юстиции Украины
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