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Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Маслова и Безгина в связи с назначением в Кабмин

Киев • УНН

 • 994 просмотра

Верховная Рада одобрила досрочное прекращение полномочий Дениса Маслова и Виталия Безгина. Они были назначены министрами юстиции и по делам общин и ВПЛ соответственно.

Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Маслова и Безгина в связи с назначением в Кабмин

Верховная Рада одобрила досрочное прекращение полномочий народных депутатов от "Слуги народа" Дениса Маслова и Виталия Безгина, которые вошли в состав нового Кабмина, пишет УНН.

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Решение по Маслову поддержали 292 голосами, по Безгину — 290.

"Прошу оформить постановления по результатам решений", — отметил после голосования председатель ВР Руслан Стефанчук.

Виталий Безгин и Денис Маслов были назначены на должности министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц, а также министра юстиции соответственно.

Вместо Безгина в парламент, как ожидается, войдет следующий кандидат по списку — Богдан Моркляник (№163 списка "Слуги народа"), а вместо Маслова, как ожидается — следующий кандидат по списку — Виктория Резникова под номером 165.

Парламент назначил новое правительство во главе с Корецким16.07.26, 16:06 • 4260 просмотров

Юлия Шрамко

Политика
Законы
Кабинет Министров Украины
Слуга народа
Верховная Рада
Руслан Стефанчук