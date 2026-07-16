Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Маслова и Безгина в связи с назначением в Кабмин
Киев • УНН
Верховная Рада одобрила досрочное прекращение полномочий Дениса Маслова и Виталия Безгина. Они были назначены министрами юстиции и по делам общин и ВПЛ соответственно.
Верховная Рада одобрила досрочное прекращение полномочий народных депутатов от "Слуги народа" Дениса Маслова и Виталия Безгина, которые вошли в состав нового Кабмина, пишет УНН.
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Решение по Маслову поддержали 292 голосами, по Безгину — 290.
"Прошу оформить постановления по результатам решений", — отметил после голосования председатель ВР Руслан Стефанчук.
Виталий Безгин и Денис Маслов были назначены на должности министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц, а также министра юстиции соответственно.
Вместо Безгина в парламент, как ожидается, войдет следующий кандидат по списку — Богдан Моркляник (№163 списка "Слуги народа"), а вместо Маслова, как ожидается — следующий кандидат по списку — Виктория Резникова под номером 165.
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