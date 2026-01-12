Рада завтра не планирует назначение главы Минюста - нардеп

Верховная Рада во вторник не планирует назначать нардепа, главу комитета по вопросам правовой политики Дениса Маслова руководителем Министерства юстиции. Официальная причина - ему нет замены на посту главы комитета. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Как сообщил Железняк, завтра планируется увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны, Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации, а также Василия Малюка с должности главы СБУ.

Также планируется ряд назначений, в частности Федорова на министра обороны, Шмыгаля первым вице-премьер-министром - министром энергетики, а также нардепа Дмитрия Наталухи главой Фонда государственного имущества.

Если вы внимательный читатель, то заметили, что пока без Минюста. Отложили вопрос по назначению Дениса Маслова. Официальная причина - типа ищут замену на главу комитета (что очевидно не соответствует действительности). По СБУ тоже пока без утверждения постоянного руководителя. Типа хотят посмотреть, как Хмара будет справляться в статусе и.о.