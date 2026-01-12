Рада завтра не планирует назначение главы Минюста - нардеп

$43.080.09
18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
14:17
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
публикации
Эксклюзивы
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве расследуют как покушение на убийство, полиция обнаружила переписку с предположительно враждебными спецслужбамиPhoto12 января, 09:43 • 4120 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 31626 просмотра
Разоблачена группировка, пытавшаяся продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войныPhoto12 января, 10:02 • 11768 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове12 января, 10:15 • 13896 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 26535 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
14:17
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 26645 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 35492 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 31746 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 37687 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Василий Малюк
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Киевская область
Иран
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 31348 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 27178 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 33238 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 35445 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 91499 просмотра
Техника
Отопление
Шахед-136
Социальная сеть
НАСАМС

Рада завтра не планирует назначение главы Минюста - нардеп

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Верховная Рада не планирует назначать Дениса Маслова главой Министерства юстиции. Официальная причина – отсутствие замены на должности главы комитета.

Рада завтра не планирует назначение главы Минюста - нардеп

Верховная Рада во вторник не планирует назначать нардепа, главу комитета по вопросам правовой политики Дениса Маслова руководителем Министерства юстиции. Официальная причина - ему нет замены на посту главы комитета. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали 

Как сообщил Железняк, завтра планируется увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны, Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации, а также Василия Малюка с должности главы СБУ. 

Также планируется ряд назначений, в частности Федорова на министра обороны, Шмыгаля первым вице-премьер-министром - министром энергетики, а также нардепа Дмитрия Наталухи главой Фонда государственного имущества. 

Если вы внимательный читатель, то заметили, что пока без Минюста. Отложили вопрос по назначению Дениса Маслова. Официальная причина - типа ищут замену на главу комитета (что очевидно не соответствует действительности). По СБУ тоже пока без утверждения постоянного руководителя. Типа хотят посмотреть, как Хмара будет справляться в статусе и.о. 

- добавил Железняк. 

Напомним 

Верховная Рада завтра, 13 января, планирует рассмотреть только кадровые назначения. Голосование за законопроекты не предполагается. 

Верховная Рада поддержала увольнение министра юстиции Германа Галущенко. 

Павел Башинский

Политика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Василий Малюк
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Герман Галущенко
Ярослав Железняк
Денис Шмыгаль