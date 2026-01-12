Рада завтра планує розглянути лише кадрові призначення - нардеп

$43.080.09
Ексклюзив
16:29 • 2496 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 12349 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 11908 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 15035 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 32484 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 34400 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 27935 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 29944 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 37262 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 43974 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 34555 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 27855 перегляди
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo12 січня, 10:02 • 9338 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12 січня, 10:15 • 11750 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 22555 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 12349 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 22564 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 32484 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 27865 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 34568 перегляди
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 30140 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 26105 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 32244 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 34554 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 90600 перегляди
Рада завтра планує розглянути лише кадрові призначення - нардеп

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Верховна Рада 13 січня розгляне лише кадрові питання, без голосування за законопроєкти. Комітети підтримали відставку Федорова та звільнення Шмигаля, але не підтримали звільнення Малюка.

Рада завтра планує розглянути лише кадрові призначення - нардеп

Верховна Рада завтра, 13 січня, планує розглянути лише кадрові призначення. Голосування за законопроєкти не передбачається, повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН

Фракція "Слуга Народу" знімає всі законопроекти на завтра….у звʼязку з відсутністю голосів. Будуть лише кадрові питання. Правда поки незрозуміло, а де на них голоси знайдуть 

- повідомив Железняк. 

Доповнення

Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віце-міністра цифрової трансформації. Раніше Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони.

Крім того, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. За це проголосували 8 членів комітету, проти - 6.

Проте профільний комітет не підтримав подання Президента Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. За це рішення проголосувало 7 нардепів, 6 – проти, двоє утримались.

Павло Башинський

Політика
Кабінет Міністрів України
Василь Малюк
Михайло Федоров
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль