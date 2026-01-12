Рада завтра планує розглянути лише кадрові призначення - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада 13 січня розгляне лише кадрові питання, без голосування за законопроєкти. Комітети підтримали відставку Федорова та звільнення Шмигаля, але не підтримали звільнення Малюка.
Верховна Рада завтра, 13 січня, планує розглянути лише кадрові призначення. Голосування за законопроєкти не передбачається, повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Фракція "Слуга Народу" знімає всі законопроекти на завтра….у звʼязку з відсутністю голосів. Будуть лише кадрові питання. Правда поки незрозуміло, а де на них голоси знайдуть
Доповнення
Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віце-міністра цифрової трансформації. Раніше Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони.
Крім того, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. За це проголосували 8 членів комітету, проти - 6.
Проте профільний комітет не підтримав подання Президента Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. За це рішення проголосувало 7 нардепів, 6 – проти, двоє утримались.