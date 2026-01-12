Комітет ВР схвалив відставку Федорова з посади віце-прем'єра-міністра цифрової трансформації
Київ • УНН
Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віце-міністра цифрової трансформації. Раніше Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони.
Профільний комітет ВР підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого-віце-міністра цифрової трансформації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого-віце-міністра цифрової трансформації
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.