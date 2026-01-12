$43.080.09
50.140.03
ukenru
Ексклюзив
14:17 • 2440 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 4042 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 10904 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 26229 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 30433 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 25761 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 28227 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 36094 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 42240 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 36360 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Публікації
Ексклюзиви
Комітет ВР схвалив відставку Федорова з посади віце-прем'єра-міністра цифрової трансформації

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віце-міністра цифрової трансформації. Раніше Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони.

Комітет ВР схвалив відставку Федорова з посади віце-прем'єра-міністра цифрової трансформації

Профільний комітет ВР підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого-віце-міністра цифрової трансформації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого-віце-міністра цифрової трансформації 

- повідомив Железняк.

Розраховую, що вже наступного тижня Федорова призначать на посаду міністра оборони України - Зеленський 10.01.26, 18:46 • 4152 перегляди

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Антоніна Туманова

ПолітикаТехнології
Кабінет Міністрів України
Михайло Федоров
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна