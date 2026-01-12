Комитет ВР одобрил отставку Федорова с должности вице-премьера-министра цифровой трансформации
Киев • УНН
Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-министра цифровой трансформации. Ранее Зеленский предложил Федорову возглавить Минобороны.
Профильный комитет ВР поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-министра цифровой трансформации. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.