Эксклюзив
14:17 • 2444 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 4050 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 10907 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 26233 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 30436 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 25763 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 28229 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 36098 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 42243 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 36363 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Теги
Авторы
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Эспен Барт Эйде
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Венесуэла
Италия
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 28284 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 24455 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 30797 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 33146 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 89173 просмотра
Комитет ВР одобрил отставку Федорова с должности вице-премьера-министра цифровой трансформации

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-министра цифровой трансформации. Ранее Зеленский предложил Федорову возглавить Минобороны.

Комитет ВР одобрил отставку Федорова с должности вице-премьера-министра цифровой трансформации

Профильный комитет ВР поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-министра цифровой трансформации. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-министра цифровой трансформации.

- сообщил Железняк.

Рассчитываю, что уже на следующей неделе Федорова назначат на должность министра обороны Украины - Зеленский10.01.26, 18:46 • 4152 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

Антонина Туманова

ПолитикаТехнологии
Кабинет Министров Украины
Михаил Федоров
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина