Рада завтра планирует рассмотреть только кадровые назначения - нардеп

Эксклюзив
17:49 • 2718 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 7234 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
14:17 • 15979 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 14097 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 16796 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 34725 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 35889 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 28829 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 30371 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 37667 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
Популярные новости
Новая атака рф вызвала обесточивания в 7 регионах, аварийные отключения в Киеве и 4 областях - Минэнерго12 января, 08:53 • 4898 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 30603 просмотра
Разоблачена группировка, пытавшаяся продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войныPhoto12 января, 10:02 • 11189 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове12 января, 10:15 • 13297 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 25420 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
14:17 • 15990 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 25440 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 34729 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 30622 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 37124 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 30988 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 26856 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 32916 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 35171 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 91221 просмотра
Рада завтра планирует рассмотреть только кадровые назначения - нардеп

Киев • УНН

 • 1754 просмотра

Верховная Рада 13 января рассмотрит только кадровые вопросы, без голосования за законопроекты. Комитеты поддержали отставку Федорова и увольнение Шмыгаля, но не поддержали увольнение Малюка.

Рада завтра планирует рассмотреть только кадровые назначения - нардеп

Верховная Рада завтра, 13 января, планирует рассмотреть только кадровые назначения. Голосование за законопроекты не предусматривается, сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН

Фракция "Слуга Народа" снимает все законопроекты на завтра….в связи с отсутствием голосов. Будут только кадровые вопросы. Правда пока непонятно, а где на них голоса найдут 

- сообщил Железняк. 

Дополнение

Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-министра цифровой трансформации. Ранее Зеленский предложил Федорову возглавить Минобороны.

Кроме того, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины. За это проголосовали 8 членов комитета, против - 6.

Однако профильный комитет не поддержал представление Президента Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ. За это решение проголосовало 7 нардепов, 6 – против, двое воздержались.

Павел Башинский

Политика
Кабинет Министров Украины
Василий Малюк
Михаил Федоров
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль