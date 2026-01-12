Рада завтра планирует рассмотреть только кадровые назначения - нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада завтра, 13 января, планирует рассмотреть только кадровые назначения. Голосование за законопроекты не предусматривается, сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Фракция "Слуга Народа" снимает все законопроекты на завтра….в связи с отсутствием голосов. Будут только кадровые вопросы. Правда пока непонятно, а где на них голоса найдут
Дополнение
Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-министра цифровой трансформации. Ранее Зеленский предложил Федорову возглавить Минобороны.
Кроме того, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины. За это проголосовали 8 членов комитета, против - 6.
Однако профильный комитет не поддержал представление Президента Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ. За это решение проголосовало 7 нардепов, 6 – против, двое воздержались.