Рада завтра планирует рассмотреть только кадровые назначения - нардеп

Верховная Рада завтра, 13 января, планирует рассмотреть только кадровые назначения. Голосование за законопроекты не предусматривается, сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Фракция "Слуга Народа" снимает все законопроекты на завтра….в связи с отсутствием голосов. Будут только кадровые вопросы. Правда пока непонятно, а где на них голоса найдут