Рада завтра не планує призначення очільника Мін'юсту - нардеп

$43.080.09
50.140.03
ukenru
18:47 • 578 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 3808 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 8288 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 16803 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 14527 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 17040 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 35176 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 36066 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 28920 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 30445 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
88%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві розслідують як замах на вбивство, поліція виявила листування з імовірно ворожими спецслужбамиPhoto12 січня, 09:43 • 3876 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 30963 перегляди
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo12 січня, 10:02 • 11398 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12 січня, 10:15 • 13521 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 25810 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 16803 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 26142 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 35176 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 31269 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 37444 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Київська область
Іран
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 31205 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 27048 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 33091 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 35328 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 91383 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
NASAMS

Рада завтра не планує призначення очільника Мін'юсту - нардеп

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Верховна Рада не планує призначати Дениса Маслова головою Міністерства юстиції. Офіційна причина – відсутність заміни на посаді очільника комітету.

Рада завтра не планує призначення очільника Мін'юсту - нардеп

Верховна Рада у вівторок не планує призначати нардепа, голову комітету з питань правової політики Дениса Маслова очільником Міністерства юстиції. Офіційна причина - йому немає заміни на посаді очільника комітета. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі 

Як повідомив Железняк, завтра планується звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації, а також Василя Малюка з посади очільника СБУ. 

Також планується низка призначень, зокрема Федорова на міністра оборони, Шмигаля першим віце-прем’єр міністром - міністром енергетики, а також нардепа Дмитра Наталухи очільником Фонду державного майна. 

Якщо ви уважний читач, то помітили, що поки без Мінюста. Відклали питання по призначенню Дениса Маслова. Офіційна причина - типу шукають заміну на голову комітету (що очевидно не відповідає дійсності). По СБУ теж поки без затвердження постійного очільника. Типу хочуть подивитися, як Хмара буде справлятися у статусі в.о. 

- додав Железняк. 

Нагадаємо 

Верховна Рада завтра, 13 січня, планує розглянути лише кадрові призначення. Голосування за законопроєкти не передбачається. 

Верховна Рада підтримала звільнення міністра юстиції Германа Галущенка. 

Павло Башинський

Політика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Василь Малюк
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Герман Галущенко
Ярослав Железняк
Денис Шмигаль