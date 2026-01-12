Рада завтра не планує призначення очільника Мін'юсту - нардеп

Верховна Рада у вівторок не планує призначати нардепа, голову комітету з питань правової політики Дениса Маслова очільником Міністерства юстиції. Офіційна причина - йому немає заміни на посаді очільника комітета. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Як повідомив Железняк, завтра планується звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації, а також Василя Малюка з посади очільника СБУ.

Також планується низка призначень, зокрема Федорова на міністра оборони, Шмигаля першим віце-прем’єр міністром - міністром енергетики, а також нардепа Дмитра Наталухи очільником Фонду державного майна.

Якщо ви уважний читач, то помітили, що поки без Мінюста. Відклали питання по призначенню Дениса Маслова. Офіційна причина - типу шукають заміну на голову комітету (що очевидно не відповідає дійсності). По СБУ теж поки без затвердження постійного очільника. Типу хочуть подивитися, як Хмара буде справлятися у статусі в.о.