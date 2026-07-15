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Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве

Киев • УНН

 • 4220 просмотра

На заседании фракции с президентом Зеленским представили кандидатуры будущих министров. Среди них Всеволод Ченцов, Виталий Ким и Денис Маслов.

Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве

Нардепы от «Слуги народа» во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на заседании фракции ознакомились с претендентами на глав министерств, которые войдут в новый Кабмин. Среди новых имен — Всеволод Ченцов, Виталий Ким и Денис Маслов, передает УНН.

Детали

Первые подробности после заседания фракции «Слуга народа» сообщила Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, Всеволод Ченцов, который до этого времени строил карьеру дипломата, станет вице-премьером по евроинтеграции. 

Виталий Ким, который запомнился украинцам как глава Николаевской ОВА, возглавит Министерство по делам ветеранов. 

Правовед Денис Маслов будет руководить Минюстом. 

Нардеп Виталий Безгин получит должность министра  развития общин и территорий Украины. 

Глава Киевской ОГА Николай Калашник станет министром инфраструктуры и восстановления. 

А Министерство внутренних дел возглавит глава Нацполиции Украины Иван Выговский. 

Игорь Клименко, который ныне имеет портфель министра внутренних дел Украины, станет руководителем Минобороны. 

Оксана Ферчук станет во главе Министерства цифровой трансформации Украины. 

Министры, которых Василевская-Смаглюк не включила в этот перечень, вероятно, сохранят должности в новом Правительстве. 

Также Ольга Василевская-Смаглюк написала о том, что Алексей Соболев, который в Правительстве Юлии Свириденко возглавлял Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, уйдет с должности и в дальнейшем будет работать в Офисе президента Украины. Его заменит Александр Кравченко. 

А Министерством аграрной политики будет руководить Тарас Высоцкий — заместитель министра экономики в Правительстве Свириденко. 

Министерство образования тоже получит нового руководителя. Им станет ученый и правовед Андрей Бутенко. 

Кроме того, парламентарий сообщила о том, что пока представители монобольшинства и украинский лидер Владимир Зеленский не определились с кандидатурой посла Украины в США. Также пока не будут назначать главу Службы безопасности Украины.  

Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны15.07.26, 16:53 • 24832 просмотра

Александра Василенко

Политика
Кабинет Министров Украины
Ольга Василевская-Смаглюк
Юлия Свириденко
Офис Президента Украины
Министерство обороны Украины
Служба безопасности Украины
Виталий Ким
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина