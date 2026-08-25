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Денис Маслов

Міністр юстиції України
Денис В'ячеславович Маслов народився 1 серпня 1983 року в Кривому Розі. Здобув юридичну освіту на факультеті права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Має другу вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа». Пройшов шлях від судді Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська до адвоката і арбітражного керуючого. До парламентської кар'єри обіймав керівні посади в юридичних компаніях. У 2020 році обраний народним депутатом IX скликання від «Слуги народу» та очолив Комітет Верховної Ради з питань правової політики. 16 липня 2026 року склав депутатський мандат і перейшов до Кабінету міністрів на посаду міністра юстиції.
2005–2020
Суддя, адвокат, арбітражний керуючий; керівні посади в юридичних компаніях
2020
Обраний народним депутатом IX скликання від «Слуги народу»; очолив Комітет ВР з питань правової політики
2026
Призначений міністром юстиції України
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