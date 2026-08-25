Без Федорова, але з Ченцовим, Кімом та Масловим - у "Слузі народу" розказали, хто претендує на посади в новому уряді

На засіданні фракції з президентом Зеленським представили кандидатури майбутніх міністрів. Серед них Всеволод Ченцов, Віталій Кім та Денис Маслов.