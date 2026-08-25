Денис Маслов
Частина міністрів уряду Свириденко зберегли свої посади і в оновленому Кабміні.
Верховна Рада схвалила дострокове припинення повноважень Дениса Маслова та Віталія Безгіна. Їх призначили міністрами юстиції та у справах громад і ВПО відповідно.
Верховна Рада призначила новий Кабмін на чолі з Сергієм Корецьким. Деякі міністри зберегли посади, а низку міністерств було розділено.
На засіданні фракції з президентом Зеленським представили кандидатури майбутніх міністрів. Серед них Всеволод Ченцов, Віталій Кім та Денис Маслов.
Верховна Рада не планує призначати Дениса Маслова головою Міністерства юстиції. Офіційна причина – відсутність заміни на посаді очільника комітету.
Офіс Президента назвав Дениса Маслова кандидатом на пост міністра юстиції. Ірина Мудра залишиться працювати в ОП, зосередившись на координації питань юстиції та правосуддя.