В Тбилиси во время протеста задержали 107 митингующих. В МВД Грузии говорят о 10 раненых силовиках

В МВД Грузии сообщили о задержании на протестной акции в Тбилиси 107 человек, передает УНН со ссылкой на новости Грузии.

Задержанных обвиняют в неповиновении требованиям полиции и мелком хулиганстве – статьи 166 и 173 Кодекса административных правонарушений.

Ведомство заявляет, что протест "неоднократно превысил нормы, установленные законом". Там говорят, что в течение всей ночи участники акции оказывали полицейским словесное и физическое сопротивление, бросали в их сторону различные предметы, камни, стеклянные бутылки, запускали пиротехнику.

По данным СМИ, пострадали 10 работников МВД. До сих пор в медучреждении остается один полицейский с ожогами разных частей тела.

"Несмотря на многочисленные обращения, собравшиеся лица повредили инфраструктуру мэрии Тбилиси и частных лиц у законодательного органа, защитное ограждение парламента, подожгли различные предметы и электропроводку, возвели баррикады, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения", — сказано в заявлении.

Министерство ничего не говорит о пострадавших от действий полиции демонстрантах и журналистах. СМИ зафиксировали многочисленные факты избиения протестующих.

Разгон митинга на Руставели продолжался почти 7 часов. Силовики использовали водометы, капсулы с газом, перцовый спрей и другие спецсредства.

Прошлой акции, в ночь с 28 на 29 ноября, на акции в Тбилиси задержали 43 человека.

Кулеба сравнил современную Грузию с Украиной 2013 года: что имел в виду экс-министр