Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка

Киев • УНН

 • 4466 просмотра

Отопительный сезон уже стартовал во многих регионах Украины, Ровенская область первой "включила отопление". Некоторые прифронтовые регионы еще готовятся к подаче тепла.

Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка

Сейчас во многих регионах Украины уже начался отопительный сезон. В частности, Ровенская область стала первой в Украине, которая "включила отопление". В то же время некоторые регионы до сих пор готовятся к отопительному сезону - в основном прифронтовые регионы. УНН рассказывает, в каких областях уже дали тепло, и в каких еще до сих пор продолжается подготовка.

Когда начинается отопительный сезон в Украине

Традиционно отопительный сезон начинается примерно в середине октября, хотя окончательное решение городскими советами принималось в зависимости от погоды. В октябре сообщалось, что Кабинет министров Украины сократил отопительный сезон 2025-2026 годов. Отопительный период теперь продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Впоследствии Министерство развития общин и территорий опровергло информацию о начале отопительного сезона в ноябре. Отопительный сезон в Украине начинается в плановом режиме.

Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития13.10.25, 15:37 • 13972 просмотра

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что отопление включат по всей Украине в течение 10 дней, что должно привести к снижению потребления электроэнергии. Это связано с тем, что резкое снижение температуры привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца.

Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков21.10.25, 10:53 • 17764 просмотра

Накануне в Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что в 18 областях и Киеве постепенно запускается отопление для объектов социальной сферы.

Постепенно, по всей стране, учреждения образования, здравоохранения и другие объекты социальной инфраструктуры подключают к отоплению. Решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления с учетом погодных условий и ситуации в отдельных общинах. В целом по стране уже отапливаются 49% объектов социальной сферы в 18 регионах и в городе Киеве. Это почти 4,7 тыс. дошкольных учреждений, 5,4 тыс. учреждений образования и почти две тысячи больниц

- заявили в министерстве.

Начало отопительного сезона: с какого числа начинается в разных областях

Киев

В Киеве отопительный сезон начался 14 октября - но сначала для учреждений социальной сферы. Жилые дома, как сообщалось, будут подключать, когда среднесуточная температура опустится до 8 градусов и будет такой в течение трех суток при сохранении тенденции к похолоданию. В прошлом году в Киеве отопительный сезон для жилого фонда начался 30 октября.

14 октября в Киеве стартует отопительный сезон: кому включат тепло10.10.24, 16:25 • 14917 просмотров

Ровно

Ровенская область первой в Украине начала отопительный сезон 2025-2026 годов. С 24 сентября тепло появилось в учреждениях образования и медицины Вараша и Заболотья.

Ровенская область первой в Украине начинает отопительный сезон22.09.25, 15:28 • 9953 просмотра

С 14 октября, согласно распоряжению исполняющего обязанности городского головы, секретаря Ровенского городского совета Виктора Шакирзяна компания "Ровнотеплоэнерго" начала отопительный сезон 2025-2026 годов.

Первыми были запущены котельные на биотопливе для подачи тепла к объектам социальной сферы и здравоохранения. Котельные, работающие на природном газе, будут запускаться постепенно. По мере того, как газоснабжающее предприятие распломбирует счетчики на котельных.

Ужгород

В Ужгороде со 2 октября учреждения образования, здравоохранения, культуры и другие бюджетные учреждения официально начали отопительный сезон.

Руководителям образовательных, медицинских учреждений, учреждений культуры и других бюджетных учреждений города рекомендовано осуществлять подачу тепла при условии снижения температурного режима ниже нормативного.

Львов

10 октября мэр города Андрей Садовый сообщил, что город в ближайшие недели не сможет начать отопительный сезон.

Что касается отопления - действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Нужно немного переждать, чтобы сделать все правильно - чтобы зимой тепло все-таки было. Мы со стороны городского совета делаем все необходимое, но прошу львовян: позаботьтесь о себе

Отопительный сезон в детсадах, школах и больницах: в Минразвития говорят, к 40% подали тепло21.10.25, 15:37 • 2140 просмотров

Луцк

Во исполнение решения исполкома Луцкого городского совета от 10 октября, учитывая понижение среднесуточной температуры наружного воздуха в течение трех суток до менее +8°C, ГКП "Луцктепло" начало выполнение мероприятий по обеспечению отоплением объектов социальной сферы с 16 октября.

Отопление в первую очередь будет подано в дошкольные учебные заведения и школы, а также больничные учреждения.

Прогрев учреждения социальной сферы, "Луцктепло" начнет перевод котельных и тепловых сетей из летнего в зимний режим работы с постепенной подачей отопления для жилого фонда.

Сумы

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что отопительный сезон в городе начнется раньше запланированного срока, а именно 27 октября 2025 года.

Изначально планировалось подать тепло с 1 ноября, однако, учитывая снижение температуры, мы приняли решение включить отопление раньше

Ивано-Франковск

9 октября городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подписал распоряжение, чтобы включить отопление в лечебных учреждениях, детских садах и школах, где есть твердотопливные котлы, электрическое отопление и возможность включить стоячие котельные.

В течение 13-19 октября планировалось подать теплоснабжение в дома жителей общины.

Однако, 21 октября Марцинкив заявил, что в городе ожидается запуск большинства котельных на следующей неделе.

В течение 10 суток отопление полностью запустим. Реально отопительный сезон в жилых домах начнется с 1 ноября. Поскольку 80% учреждений образования подключены к домам, то там отопление тоже появится до 1 ноября. Там, где это возможно, постараемся дать быстрее отопление в детсады

Вода на минимуме, отопление невозможно: ВОТ на грани гуманитарной катастрофы - Сопротивление17.08.25, 15:12 • 23412 просмотров

Черновцы

В Черновцах отопление включили 9 октября, однако только для соцобъектов: школ, садиков и медучреждений, подключенных к малым котельным.

В "Черновцытеплокоммунэнерго" заявляли, что нормы законодательства обязывают начать подачу тепла только тогда, когда среднесуточная температура будет держаться ниже +8 °С в течение трех суток.

В горсовете заявили, что на этой неделе, с 20 по 26 октября, в Черновцах не планируют начинать отопительный сезон в домах. По последнему прогнозу от гидрометеоцентра, среднесуточная температура составит в пределах +10 градусов.

Тернополь

18 октября Тернопольский городской совет принял решение начать отопительный период для жилых домов и других потребителей из-за резкого снижения температуры и ухудшения погодных условий.

С 19 по 22 октября продлится тестовый запуск систем централизованного теплоснабжения. Подача тепла может происходить постепенно.

Если температура воздуха повысится, отопительный период может быть временно приостановлен - об этом будет сообщено дополнительно на сайте городского совета

Хмельницкий

6 октября отопление в детских садах Хмельницкого включили отопление. Перед этим отопление запустили в больницах. Жилые дома планировалось подключить после 15 октября при температуре +8°C и ниже.

Житомир

В Житомирской общине 15 октября отопительный сезон не начался, как планировалось ранее.

Секретарь городского совета Галина Шиманская объяснила, что решение отложили из-за среднесуточной температуры, которая сейчас составляет около 8 °C только в течение двух суток. По ее словам, специалисты продолжают наблюдение, и о начале отопительного сезона сообщат, как только город будет готов подать тепло.

20 октября к теплоснабжению подключены все садики и школы города. В КП "Житомиртеплокоммунэнерго" сообщили, что для жилых домов пока лимиты на газ от НАК "Нафтогаз" не предоставлены.

"Как только ситуация изменится — ЖТКЭ готово подать тепло в дома горожан", - заявили в КП.

В Нафтогазе работают над увеличением финансового ресурса для импорта газа: как именно16.10.25, 15:00 • 2112 просмотров

Винница

Для школ, садиков, больниц и других бюджетных учреждений Винницы стартовал отопительный сезон со 2 октября.

Теплоснабжающие предприятия будут включать отопление в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты и других учреждениях культурного назначения, согласно письменным заявкам, полученным от их руководителей.

При наличии соответствующих погодных условий, впоследствии будет принято решение и о подаче тепла в многоквартирные дома общины.

Черкассы

Согласно решению Черкасского горсовета, отопительный сезон в городе начнется 29 октября, если будут соответствующие погодные условия.

В ближайшее время синоптики обещают потепление, и ОСМД могут начать отказываться от подачи теплоносителя. Это, в свою очередь, может привести к проблемам с работой теплоснабжающих предприятий и порывам на теплосетях

- заявили в горсовете.

Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба15.10.25, 02:34 • 16810 просмотров

Одесса

По словам заместителя одесского городского головы Анны Поздняковой, в Одессе начало отопительного сезона определяется распоряжением городского головы. И пока не факт, что это произойдет именно 1 ноября - из-за дефицита газа и сложной ситуации в энергосистеме даты могут быть смещены.

"К тому же, постановление Кабмина приняли только 8 октября, а "Нафтогаз Трейдинг" еще не направил теплоснабжающим предприятиям обновленные договоры. Поэтому, сейчас мы находимся в режиме ожидания решений правительства и поставщика ресурса", - сообщала Позднякова.

Чернигов

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус 13 октября подписал распоряжение о начале отопительного сезона 2025/2026 годов. Тепло будут подавать в первую очередь в медицинские, образовательные и социальные учреждения, а в жилой фонд - при условии снижения среднесуточной температуры до +8°C и ниже в течение трех суток.

20 октября Чаус сообщал, что уже 42 общины области начали отопительный период. Прежде всего теплом обеспечивают учреждения соцсферы и дома. Работы по подключению продолжаются.

Наряду с тем наши энергообъекты - мишень для врага. Цель понятна - оставить людей без света и тепла прямо на пороге зимы. На этот случай "критичка" обеспечена генераторами, когенерационными установками и топливом. На случай критических ситуаций готовим блочно-модульные котельные.

В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский07.10.25, 17:52 • 67861 просмотр

Николаев

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что начало отопительного сезона в городе планируется с 1 ноября. Это решение принял исполком горсовета во время заседания.

Запускаем тепло постепенно. В первую очередь - в учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы, а дальше - в жилые дома. На раскачку у нас есть 10 дней

В решении исполкома отмечается, что руководители департамента труда и социальной защиты населения, управления здравоохранения, управления образования, управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия, управления по делам физической культуры и спорта должны в первоочередном порядке обеспечить отопление организаций, учреждений и заведений, имеющих собственные котельные, а также объектов, на которых в связи со снижением среднесуточной температуры наружного воздуха до +8С° и ниже не обеспечиваются надлежащие условия в соответствии с санитарными нормами.

Херсон

1 октября начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько подписал распоряжение о начале отопительного сезона 2025-2026 годов в Херсонской общине.

Для жилого фонда и объектов социальной сферы подача тепла начнется после наступления среднесуточной температуры +8°C и ниже в течение трех дней подряд. Для жителей, использующих индивидуальное отопление, официальным стартом отопительного сезона определено 1 октября.

Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, город готов к отопительному сезону на 97%, тепловая и социальные инфраструктуры - на 100%, жилой фонд - около 88%.

Для стабильной работы котельных установили четыре когенерационные установки, которые помогут обеспечивать тепло даже в случае обесточивания. Самая сложная ситуация в микрорайоне Корабел, поврежден газопровод, поэтому начать централизованное отопление там невозможно. Разрушения значительны и нужна тяжелая техника для восстановления

- отмечал Прокудин.

Запорожье

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подчеркнул, что отопительный сезон в Запорожье начнется не раньше конца октября - начала ноября. Все будет зависеть от температурных показателей. По нормативам, тепло подают после того, как в течение трех суток среднесуточная температура держится ниже +8°C.

"ЖКХ и соцсфера технически готовы к приему теплоносителя на 100%", - говорил Федоров.

Днепр

В Днепре почти полностью подготовились к новому отопительному сезону - работы выполнены на 99%. Сейчас продолжаются последние подготовительные мероприятия на котельных и теплопунктах: обновляют оборудование, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и обеспечить стабильную подачу воды.

В то же время мэр города Борис Филатов предложил отложить начало отопительного сезона, ведь в энергосистеме страны наблюдается сложная ситуация. Он призвал начать подачу тепла одновременно по всей Украине, чтобы избежать перегрузки электросетей, и подчеркнул, что следующая зима будет непростой.

Как Украина будет преодолевать угрозы возможного дефицита газа - ответ Президента20.10.25, 13:03 • 2986 просмотров

Харьков

Готовность к отопительному сезону Харькова составляет 98%. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что социальные учреждения могут получить тепло раньше при температурных условиях, но массовый запуск планируется ориентировочно с 1 ноября.

Мы не планируем начинать отопительный сезон раньше. Будем начинать его четко по рекомендациям профильного министерства. В прошлом году мы начали отопительный сезон ближе к 1 ноября. Планируем в этом году так же, понимая, что и запасы газа у нас ограничены, поэтому должны действовать скоординировано со всей страной

- отмечал Синегубов.

Кропивницкий

Заместитель городского головы Кропивницкого Александр Вергун сообщал, что отопительный сезон в Кропивницком начнут не раньше 1 ноября. Причиной являются лимиты объемов газа.

Ранее в октябре тепло уже включили в родильном доме.

По данным городского совета, в октябре предприятие "Теплоэнергетик" получило лишь 50 тысяч кубометров газа, тогда как до полномасштабного вторжения город потреблял около 40 миллионов кубометров за сезон, а в прошлом году - примерно 30 миллионов.

Донецкая область

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщал, что если враг не помешает планам, отопительный сезон в жилых домах планируется начать с 1 ноября.

Мораторий на отключение света и газа за долги в прифронтовых регионах: в Минразвития разъяснили поручение правительства26.09.25, 10:40 • 2777 просмотров

Павел Башинский

