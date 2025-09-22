$41.250.00
В Украине уже запланировали старт отопительного сезона: какой регион первый

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Ровенская область первой в Украине начинает отопительный сезон 2025-2026 годов. С 24 сентября тепло появится в учреждениях образования и медицины Вараша и Заболотья.

Ровенская область начинает отопительный сезон 2025-2026 годов самой первой в Украине. С 24 сентября тепло появится в учреждениях образования и медицины Вараша и Заболотья. Такое решение принял исполком Варашского городского совета, пишет УНН со ссылкой на сообщение городского головы Вараша Александра Мензула.

Детали

Сегодня, 22 сентября, на заседании исполнительного комитета Варашского городского совета принято решение о начале отопительного сезона 2025/2026 годов в городе Вараш и селе Заболотье с 24 сентября 2025 года

- говорится в сообщении.

Как отметил мэр, "в первую очередь теплоноситель будет подан в учреждения дошкольного образования, школы, медицинские учреждения, чтобы обеспечить комфортные условия для детей, учащихся и пациентов".

Что касается жилых домов, Мензула отметил, что управляющие компании и ОСМД "самостоятельно принимают решения по регулированию подачи теплоносителя во внутридомовых сетях в соответствии с потребностями жильцов".

Напомним

Ранее УНН писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, пять украинских городов, включая Кривой Рог, Сумы, Харьков, Николаев и Одессу, остаются под угрозой срыва отопительного сезона из-за последствий ракетных атак. В частности, в Кривом Роге более 450 домов могут остаться без отопления второй год подряд.

В то же время премьер Юлия Свириденко сообщила о 80% готовности инфраструктуры к отопительному сезону 2025/2026. По ее словам, запущена программа поддержки для 238 прифронтовых общин, которая включает 19 400 грн на дрова и компенсацию 100 кВт⋅ч электроэнергии.

Алена Уткина

Общество
Электроэнергия
Ровненская область
Украина
Кривой Рог
Николаев
Одесса
Сумы
Харьков