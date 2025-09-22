$41.250.00
В Україні вже запланували старт опалювального сезону: який регіон є першим

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Рівненська область найпершою в Україні розпочинає опалювальний сезон 2025-2026 років. З 24 вересня тепло з'явиться у закладах освіти та медицини Вараша і Заболоття.

Рівненська область розпочинає опалювальний сезон 2025-2026 років найпершою в Україні. З 24 вересня тепло з’явиться у закладах освіти та медицини Вараша і Заболоття. Таке рішення ухвалив виконком Вараської міської ради, пише УНН із посиланням на допис міського голови Вараша Олександра Мензула.

Деталі

Сьогодні, 22 вересня, на засіданні виконавчого комітету Вараської міської ради прийнято рішення про початок опалювального сезону 2025/2026 років у місті Вараш та селі Заболоття з 24 вересня 2025 року

- йдеться у дописі.

Як наголосив мер, "у першу чергу теплоносій буде подано до закладів дошкільної освіти, шкіл, медичних закладів, щоб забезпечити комфортні умови для дітей, учнів та пацієнтів".

Що стосується житлових будинків, Мензула зазначив, що управляючі компанії та ОСББ "самостійно приймають рішення щодо регулювання подачі теплоносія у внутрішньобудинкових мережах відповідно до потреб мешканців".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченко, п'ять українських міст, включаючи Кривий Ріг, Суми, Харків, Миколаїв та Одесу, залишаються під загрозою зриву опалювального сезону через наслідки ракетних атак. Зокрема у Кривому Розі понад 450 будинків можуть залишитися без опалення другий рік поспіль.

Водночас прем'єрка Юлія Свириденко повідомила про 80% готовності інфраструктури до опалювального сезону 2025/2026. За її словами запущено програму підтримки для 238 прифронтових громад, яка включає 19 400 грн на дрова та компенсацію 100 кВт⋅год електроенергії.

Альона Уткіна

