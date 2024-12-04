Украинскую писанку признали культурным достоянием человечества
Киев • УНН
На 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО украинская Писанка внесена в список нематериального культурного наследия человечества. Заявка была подана совместно с Эстонией и одобрена в столице Парагвая.
Решение о признании украинской писанки культурным достоянием человечества принято на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК), пишет УНН.
Детали
Сессия Комитета ЮНЕСКО проходила в столице Парагвая городе Асунсьон. Заявку по этому поводу Украина подала совместно с Эстонией.
Это наш общий успех, который подтверждает силу нашего единства. В то же время, агрессор разрушает нашу культуру, достопримечательности, театры, библиотеки, музеи. В борьбе за Родину гибнут наши художники - носители живого наследия. Их потеря подрывает самое сердце нашей идентичности. Ведь без людей живое наследие не существует. Мы же доказываем, что даже в самые темные времена мы остаемся несокрушимыми,
По его словам, включение украинской писанки в Репрезентативный список ЮНЕСКО этому доказательство. "Мы провозглашаем на весь мир: живое наследие нас объединяет, дарит ощущение причастности и олицетворяет нашу идентичность", - отметил министр.
Отмечается также, что признание писанки как культурного достояния человечества демонстрирует всему миру, что украинская культура является неотъемлемой частью мировой культуры, которая основывается на уважении к творческому разнообразию, и уважении к культуре и традициям народа.
Напомним
Традицию создания Бойковской писанки булавкой добавлено в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины. Эта техника распространена в местах обитания Бойков и имеет глубокое символическое значение.