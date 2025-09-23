Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico

В партии президента Украины Владимира Зеленского растет разочарование из-за его высокоперсонализированного руководства и централизации власти. Президент открыто выразил недовольство собственной партией, обвиняя законодателей, активистов и журналистов в том, что они якобы не смогли сформировать непоколебимый образ Украины перед западными партнерами. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал Politico.

Детали

Как сообщает издание Politico, на закрытой встрече парламента на прошлой неделе Владимир Зеленский, по словам двух анонимных законодателей, "излил свое разочарование на собственной партии "Слуга народа", сетуя на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они не смогли способствовать созданию непоколебимого образа Украины среди западных партнеров".

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых продолжает ходить на заседания фракции "Слуга народа", из которой якобы вышел

Президент также подчеркнул, что критика внутри страны "отвлекает от того, на чем следует сосредоточиться - на военных усилиях и усилении поддержки со стороны иностранных союзников".

По словам законодателей, участники встречи ожидали, что Зеленский будет мягче в тоне, особенно после попытки ликвидировать два ключевых независимых антикоррупционных органа летом, что вызвало первые масштабные протесты с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Однако президент четко заявил о своем намерении баллотироваться на любых выборах после завершения войны, что еще больше обострило напряженность в партии.

Комитет Рады единогласно поддержал отзыв Дубинского с должности

Политические эксперты и некоторые законодатели отмечают, что "в партийных рядах растут сомнения и нарекания относительно высокоперсонализированного метода правления Зеленского и его склонности пренебрежительно относиться к парламенту". Действия против антикоррупционных органов и увольнение независимых должностных лиц, среди которых министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель национальной сети электропередач Владимир Кудрицкий и командующий ВСУ Валерий Залужный, дополнительно вызвали раздражение среди его законодателей.

Как отмечает Politico, "вся эта история указывает на дальнейшее затягивание гаек дома. По мнению Офиса президента, вы либо с Зеленским, либо вы российская марионетка". Новые ограничения, в частности запрет на поездки за границу для группы из около 20 бывших и действующих дипломатов, демонстрируют тенденцию к политической централизации и контролю над независимыми должностными лицами.

Напомним

Во вторник, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа", во время которой главной темой обсуждения стали вопросы, связанные с войной.

Выборы в Верховную Раду Украины могут состояться уже в ближайшие месяцы: народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Черный заявил, что каденция действующего парламента подходит к концу.