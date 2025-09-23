Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico

$41.380.13
48.730.31
ukenru
05:00 • 13355 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 14106 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 18941 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 34723 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 38233 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 39167 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 58488 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 67927 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 62744 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30391 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.7м/с
45%
752мм
Популярные новости
российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры22 сентября, 23:15 • 12398 просмотра
россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания22 сентября, 23:54 • 10320 просмотра
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto23 сентября, 01:12 • 11318 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48 • 13824 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo23 сентября, 02:44 • 14130 просмотра
публикации
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 1328 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 4270 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров05:00 • 13362 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 53994 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 58491 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Махмуд Аббас
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Белый дом
Казахстан
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 53994 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 26250 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 42304 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 93660 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 115528 просмотра
Актуальное
Хранитель
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Тесла Модель Y
Шахед-136

Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В партии президента Владимира Зеленского нарастает напряжение из-за его тенденции концентрировать власть и персонализировать управление.

Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico

В партии президента Украины Владимира Зеленского растет разочарование из-за его высокоперсонализированного руководства и централизации власти. Президент открыто выразил недовольство собственной партией, обвиняя законодателей, активистов и журналистов в том, что они якобы не смогли сформировать непоколебимый образ Украины перед западными партнерами. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал Politico.

Детали

Как сообщает издание Politico, на закрытой встрече парламента на прошлой неделе Владимир Зеленский, по словам двух анонимных законодателей, "излил свое разочарование на собственной партии "Слуга народа", сетуя на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они не смогли способствовать созданию непоколебимого образа Украины среди западных партнеров". 

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых продолжает ходить на заседания фракции "Слуга народа", из которой якобы вышел18.08.25, 18:46 • 5904 просмотра

Президент также подчеркнул, что критика внутри страны "отвлекает от того, на чем следует сосредоточиться - на военных усилиях и усилении поддержки со стороны иностранных союзников".

По словам законодателей, участники встречи ожидали, что Зеленский будет мягче в тоне, особенно после попытки ликвидировать два ключевых независимых антикоррупционных органа летом, что вызвало первые масштабные протесты с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Однако президент четко заявил о своем намерении баллотироваться на любых выборах после завершения войны, что еще больше обострило напряженность в партии.

Комитет Рады единогласно поддержал отзыв Дубинского с должности12.08.25, 13:45 • 3299 просмотров

Политические эксперты и некоторые законодатели отмечают, что "в партийных рядах растут сомнения и нарекания относительно высокоперсонализированного метода правления Зеленского и его склонности пренебрежительно относиться к парламенту". Действия против антикоррупционных органов и увольнение независимых должностных лиц, среди которых министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель национальной сети электропередач Владимир Кудрицкий и командующий ВСУ Валерий Залужный, дополнительно вызвали раздражение среди его законодателей.

Как отмечает Politico, "вся эта история указывает на дальнейшее затягивание гаек дома. По мнению Офиса президента, вы либо с Зеленским, либо вы российская марионетка". Новые ограничения, в частности запрет на поездки за границу для группы из около 20 бывших и действующих дипломатов, демонстрируют тенденцию к политической централизации и контролю над независимыми должностными лицами.

Напомним

Во вторник, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа", во время которой главной темой обсуждения стали вопросы, связанные с войной.

Выборы в Верховную Раду Украины могут состояться уже в ближайшие месяцы: народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Черный заявил, что каденция действующего парламента подходит к концу.

Степан Гафтко

Политика
Митинги в Украине
Электроэнергия
Слуга народа
Владимир Зеленский
Украина
Дмитрий Кулеба
Валерий Залужный