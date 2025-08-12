Комитет Рады единогласно поддержал отзыв Дубинского с должности
Киев • УНН
Комитет по вопросам финансов и налоговой политики проголосовал за отзыв Дубинского с должности заместителя председателя. Решение было принято единогласно, далее вопрос рассмотрится в зале 19-21 августа.
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал отзыв народного депутата Александра Дубинского с должности заместителя председателя этого комитета, теперь ожидается решение парламента, сообщил во вторник первый заместитель председателя комитета, нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
"Проголосовали на комитете отозвать Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета по вопросам финансов и налоговой политики… За 16, единогласно. 6 лет понадобилось коалиции, чтобы дойти до этого решения", - написал Железняк.
По словам нардепа, "дальше этот вопрос должен еще быть рассмотрен залом 19-21 августа".
Справка
Александр Дубинский - нардеп Верховной Рады 9-го созыва от "Слуги народа".
В 2025 году ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Дубинского и его экс-помощника относительно незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины. Речь идет о содействии вывозу за границу брата его гражданской жены. В 2024 году ГБР завершило расследование относительно государственной измены участников преступной организации, где фигурировал Дубинский. Дело передали в суд.