Комітет Ради одноголосно підтримав відкликати Дубінського з посади

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав відкликання народного депутата Олександра Дубінського з посади заступника голови цього комітету, тепер очікується рішення парламенту, повідомив у вівторок перший заступник голови комітету, нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.

Деталі

"Проголосували на комітеті відкликати Дубінського з посади заступника голови та члена комітету з питань фінансів та податкової політики… За 16, одноголосно. 6 роки знадобилось коаліції, щоб дійти до цього рішення", - написав Железняк.

Зі слів нардепа, "далі це питання має ще бути розглянуто залом 19-21 серпня".

Довідково

Олександр Дубінський - нардеп Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу".

У 2025 році ДБР скерували до суду обвинувальний акт у справі Дубінського та його експомічника щодо незаконного переправлення іншої особи через державний кордон України. Ідеться про сприяння вивезенню за кордон брата його цивільної дружини. У 2024 році ДБР завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, де фігурував Дубінський. Справу передали до суду.