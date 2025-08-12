Комітет Ради одноголосно підтримав відкликати Дубінського з посади
Київ • УНН
Комітет з питань фінансів та податкової політики проголосував за відкликання Дубінського з посади заступника голови. Рішення було прийнято одноголосно, далі питання розглянеться у залі 19-21 серпня.
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав відкликання народного депутата Олександра Дубінського з посади заступника голови цього комітету, тепер очікується рішення парламенту, повідомив у вівторок перший заступник голови комітету, нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.
Деталі
"Проголосували на комітеті відкликати Дубінського з посади заступника голови та члена комітету з питань фінансів та податкової політики… За 16, одноголосно. 6 роки знадобилось коаліції, щоб дійти до цього рішення", - написав Железняк.
Зі слів нардепа, "далі це питання має ще бути розглянуто залом 19-21 серпня".
Довідково
Олександр Дубінський - нардеп Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу".
У 2025 році ДБР скерували до суду обвинувальний акт у справі Дубінського та його експомічника щодо незаконного переправлення іншої особи через державний кордон України. Ідеться про сприяння вивезенню за кордон брата його цивільної дружини. У 2024 році ДБР завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, де фігурував Дубінський. Справу передали до суду.