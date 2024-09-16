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ДБР завершило розслідування держзради Дубінського

ДБР завершило розслідування держзради Дубінського

Київ • УНН

 • 13026 перегляди

ДБР завершило розслідування щодо держзради учасників злочинної організації, до якої входили нардепи та експрокурор. Підозрюваних звинувачують у дискредитації України на міжнародній арені за вказівкою російських спецслужб.

Працівники ДБР завершили розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входили народні депутати та експрокурор.  Про це йдеться у заяві пресслужби ДБР, передає УНН

Попри те, що ДБР не називає прізвище осіб, з відкритих джерел зрозуміло, що мова про Олександра Дубінського (позивний "Буратіно"), Андрія Деркача та експрокурора Костянтина Кулика.

Наразі стороні захисту надано доступ для ознайомлення з матеріалами справи, після чого вона буде направлена до суду.

В ДБР нагадали, що викрили злочинну організацію у листопаді 2023 року. До її складу входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор.

Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО

- розповіли в ДБР.

Тоді підозру у державній зраді та участі в злочинній організації отримав чинний народний депутат, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь рф. Наразі він перебуває під вартою. Його парламентському колезі – нині позбавленого мандату – також було повідомлено про підозру в участі в злочинній організації.

Зокрема, як вказали в ДБР, вони організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів.

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Слідство встановило, що це була чітко спланована спецоперація російських спецслужб, яка мала на меті дискредитувати українсько-американські відносини та загальмувати інтеграційні процеси входження України до ЄС та НАТО.

У подібних заходах брав участь й колишній прокурор. Він публічно "обґрунтовував" їх фейки з погляду права.

Встановлено, що діяли вони за чіткими вказівками російських спецслужб. Депутати увійшли до злочинної організації, створеної першим заступником начальника головного управління генерального штабу збройних сил рф (більш відомого як ГРУ) Володимиром Алєксєєвим та його помічником Олексієм Савіним. Організація мала чітку ієрархічну структуру та мала детальний розподіл обов’язків. Фінансували проєкт російські спецслужби, гроші передавались в Україну через помічника колишнього нардепа

- розповіли в ДБР. 

За попередніми оцінками, російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше 10 млн доларів США. Але й самі нардепи неодноразово їздили до росії на зустрічі зі своїми кураторами.

Колишній депутат у 2022 році вже отримав підозру від НАБУ у державній зраді. До речі, у вересні 2024 року він став сенатором у російській раді федерацій від Астраханської області росії.

У листопаді минулого року йому та його помічнику повідомлено ще й про підозру в участі в злочинній організації.

У ході слідства також було вивчено документи, які підтверджують поїздки чинного народного депутата до росії — у Москву та Санкт-Петербург. Ймовірно, він їздив на зустріч з російськими "кураторами" й у жовтні 2019 року, перед скандальною пресконференцією. Він, за задумом російських кураторів, як професійний "медіакілер", мав розставляти необхідні акценти, насамперед для західної аудиторії.

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Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза виявила у промовах депутата на пресконференції висловлювання, спрямовані на підрив обороноздатності, шкоду державній та економічній безпеці України.

Крім того, ці депутати реєстрували у парламенті проєкти постанов щодо утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування "фактів", які вони викривали на своїх пресконференціях.

Також ДБР в межах кримінального провадження досліджує факт придбання родиною чинного нардепа нерухомості в Іспанії за російські гроші. Зокрема, йдеться про купівлю двох квартир у Барселоні за 288 тисяч та 100 тисяч євро. Квартири були придбані цивільною дружиною нардепа та його мамою. Причому в останньої джерелом доходів всі ці роки була лише українська пенсія.

Більшість коштів на придбання квартир в Іспанії жінки отримали на свої банківські рахунки з росії. Гроші перерахували дві громадянки рф, які скоріш за все пов’язані з російськими спецслужбами, а одна із них навіть працювала в адміністрації путіна.

Чинний та колишній народні депутати, колишній прокурор обвинувачуються у державній зраді в складі злочинної організації (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України).

Перший заступник начальника головного управління генерального штабу збройних сил російської федерації та його помічник — у створенні злочинної організації та у спонуканні до державної зради.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП

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